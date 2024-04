Crollano le meme coin ma Dogeverse supera $7 milioni

Dopo un inizio di aprile molto positivo, il mercato delle meme coin ha subito una frenata considerevole. Molti esperti del crypto market proponevano proiezioni in cui questo settore poteva mostrare una crescita frenetica, tuttavia le recenti prestazioni hanno contraddetto queste prospettive (almeno per il momento).

Infatti, le principali meme coin mostrano ribassi considerevoli su base settimanale di oltre il 20%. Anche Shiba Inu, che mostra l’andamento migliore, ha subito una flessione di circa il 16%.

In ogni caso, la prossima fase del mercato potrebbe mostrare nuovamente una crescita di questo settore, considerando l’ingresso nel mercato di nuovi protagonisti. In particolare, la prevendita di Dogeverse mostra una nuova meme coin molto promettente, che potrebbe esplodere dopo il lancio ufficiale ed il listing sui principali exchange del mercato.

Le performance delle principali meme coin

Come anticipato in precedenza, le performance di mercato delle meme coin di rilievo hanno mostrato cali molto importanti, che perlopiù hanno superato anche il 20% negli ultimi 7 giorni.

Ad esempio, nonostante l’hype generato dal Doge Day, Dogecoin mostra un ribasso di circa il 21% nell’ultima settimana, ed ha recuperato un margine dell’1% nelle ultime 24 ore.

Sebbene il calo abbia portato ad un ribasso consistente, il Doge Day e i segnali rialzisti degli ultimi minuti potrebbero riportare Dogecoin verso un’inversione di tendenza, recuperando quindi il margine perso durante gli ultimi giorni.

Anche Shiba Inu ha subito un ribasso notevole, sebbene a differenza delle altre meme coin si sia fermato intorno al - 16%.

In ogni caso, i trend ribassisti su base settimanale più consistenti riguardano WIF (-27%), PEPE (-25%), FLOKI (-26%) e BONK (-32%). Tuttavia, anche in questo caso le ultime 24 ore hanno mostrato un’inversione di tendenza.

Dunque, considerando l’andamento di questo crypto, è sicuramente riscontrabile un crollo delle meme coin. Tuttavia, è possibile individuare diversi segnali rialzisti che potrebbero alimentare un ritorno di queste risorse crittografiche.

In particolare, l’effetto del Doge Day e dell’halving di Bitcoin potrebbe alimentare un vero e proprio rimbalzo, con rendimenti che potrebbero superare anche il 100% per alcune meme coin.

In ogni caso, volendo valutare delle alternative alle principali meme coin, anche le crypto presale ispirate ai meme potrebbero offrire occasioni di mercato da non perdere. In queste settimane, una delle prevendite di meme coin più interessanti è quella di Dogeverse, la prima meme coin multi-chain.

Dogeverse

Dogeverse ($DOGEVERSE) sta attirando l'attenzione degli appassionati di meme coin come una nuova e promettente aggiunta al panorama delle criptovalute a tema canino.

Questa meme coin multi-chain ha già raccolto oltre 7 milioni di dollari, dimostrando un potenziale significativo per diventare una rivoluzione nel settore, parallela ai primi giorni di Dogecoin.

Ciò che rende Dogeverse unica è la sua funzionalità multi-chain, che le consente di operare su diverse blockchain come Ethereum, Solana e Avalanche, ampliando così la sua base di utenti e la sua utilità.

In generale, le caratteristiche innovative di Dogeverse mostrano uno scenario molto positivo per il futuro della crypto. Secondo gli esperti, questa meme coin è ben posizionata per capitalizzare la tendenza sulle meme coin, che dopo il Doge Day potrebbe tornare sui livelli di inizio aprile.

Inoltre, la tokenomics di Dogeverse è stata attentamente pianificata, con 30 miliardi di token riservati ai sostenitori precoci come riconoscimento del loro supporto.

Quindi, con un lancio che ha generato oltre un milione di dollari in un solo giorno e un totale di circa 7 milioni di dollari nei giorni successivi, Dogeverse si sta rapidamente affermando come una stella nascente nel mondo delle criptovalute.

Come anticipato in precedenza, l'evento di halving del Bitcoin e il Doge Day di aprile offrono un contesto favorevole per l'ascesa di Dogeverse, che si prospetta non solo come un trend passeggero, ma come una nuova realtà nel panorama delle criptovalute, pronta a catturare l'immaginazione degli investitori in cerca di opportunità di crescita nel mercato delle meme coin.

In generale, una risorsa crittografica come Dogeverse potrebbe distinguersi nel contesto delle meme coin, considerando che potrebbe sfruttare al massimo le utility del token e garantire agli utenti un asset longevo su cui è possibile puntare anche sul lungo periodo per ottenere rendimenti costanti.

