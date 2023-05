Moncalieri, al via le iscrizioni ai centri estivi. Tutto quello che c'è da sapere

Il conto alla rovescia è terminato. Da oggi, martedì 2 maggio, a Moncalieri è possibile fare richiesta di iscrizione ai centri estivi.

L'Amministrazione Comunale garantisce le attività estive 2023 per i bambini/e e ragazzi/e di età indicativamente compresa tra i 3 e i 13 anni (frequentanti una classe della scuola d'infanzia, primaria, secondaria di primo grado) a.s. 2022 -23, con la collaborazione delle realtà associative, delle parrocchie e degli enti operanti sul territorio, accreditati dalla Città di Moncalieri.

Riduzione delle tariffe in base all'Isee

Per sostenere economicamente le famiglie con minori residenti a Moncalieri, in età indicativamente compresa tra i 3 e i 13 anni e con Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE ) pari o inferiore a € 20.000,00, che parteciperanno alle attività educative-ricreative-sportive destinate ai bambini/e e ragazzi/e nel periodo estivo 2023, è possibile richiedere un contributo per ridurre la tariffa chiamato “voucher”, fino a tre settimane a bambino/a e ragazzo/a determinat o sulla base dei parametri I.S.E.E. in base alla disponibilità di bilancio.

Chi può fare domanda e come