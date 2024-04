"Shopping ed aperitivo in musica" torna sabato a Chivasso

Per tutto il periodo, ogni sabato pomeriggio a Chivasso puoi vivere un'esperienza piacevole con “Shopping ed aperitivo in musica”, lo urban podcast del Distretto Urbano del Commercio di Chivasso. Il centro storico sarà animato dai brani selezionati da ToRadio, dalle ore 16 alle 20, per accompagnare acquisti ed happy hour, dalla primavera all’autunno, sino al 28 settembre.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Commercio della Città di Chivasso, dal DUC di Chivasso e da Ascom Confcommercio Chivasso. L’impianto di diffusione sonora nelle prossime settimane, oltre a via Torino, piazza della Repubblica e parte di via Roma, sarà progressivamente attivato anche in piazza Carletti, via San Marco, via del Collegio e via Teodoro II.

Tra le iniziative e gli eventi organizzati, segnaliamo, in particolare:

Mondo beauty e quattro zampe