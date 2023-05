Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri proprio nel giorno della chiusura parziale della carreggiata in direzione Torino Centro.

Centauro in codice giallo al Cto

L'incidente è però avvenuto dalla parte opposta, in direzione Savona intorno alle 16. Coinvolti un furgone e una moto. Il motociclista, scivolato per alcuni metri sull'asfalto, è stato poi portato in codice giallo al Cto.