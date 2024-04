Cresce la voglia "rosa": il trofeo per il vincitore del Giro d'Italia è arrivato (in treno) a Venaria

Entra sempre più nel vivo l'atmosfera per il Giro d'Italia 2024. Questa mattina è infatti partito da Torino Porta Susa alle 11.55 ed è arrivato alla reggia di Venaria Reale alle 12.11 il treno Pop del Regionale di Trenitalia con a bordo il Trofeo senza fine del 107º Giro d’Italia, per l’occasione vestito in livrea rosa.