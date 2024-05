Con "Letture da... gustare", cultura ed enogastronomia durante Salone Off fanno tappa anche a Moncalieri

E’ la suggestione che intende creare “Letture … da gustare”, seconda edizione di un divertissement gastronomico e letterario ideato da Federica De Luca, giornalista di turismo e autrice di numerose guide, “imbandito” dal 7 al 14 maggio in occasione del XX Salone OFF , in collaborazione con Il Leone Verde edizioni e Giulio Perrone Editore - che hanno creduto nel progetto.

Una decina di incontri in locali di diversa astrazione – di cui tre nuovi rispetto alla passata edizione - , con varianti e declinazioni adatte ad un pubblico di tutte le età. L’iniziativa vuol essere un omaggio ad autori ed attori di cui ricorrono quest’anno importanti anniversari, così come alla Liguria ed alla lingua tedesca, temi ospiti del XXXVI Salone Internazionale del Libro. Piatti, ricette ed ingredienti - al di là del puro piacere del palato. evocheranno ricordi di letture e visioni senza tempo, invitando ad entrare in maggior sintonia con i propri beniamini, così come suggerendo un approccio trasversale con testi ritenuti troppo impegnativi. Un invito alla lettura che, grazie ai cinque sensi, si trasforma in brevi tappe di un viaggio emozionale alla scoperta e riscoperta di fatti aneddoti, vicende, citazioni che hanno accompagnato letture e studi di intere generazioni.