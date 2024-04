Orrido di Foresto, nel giro di poche ore il Soccorso Alpino salva due persone impegnate nella ferrata

Due salvataggi nel giro di poche ore, tra ieri pomeriggio e la giornata di oggi, per i tecnici del Soccorso alpino. La cosa curiosa è che - in entrambi i casi - l'allarme è stato lanciato dall'Orrido di Foresto, lungo la ferrata.



Ieri una donna, oggi un uomo sono caduti procurandosi leggere contusioni e, soprattutto, compromettendo il proprio kit da ferrata che è in grado di sopportare una sola caduta.



Le operazioni di recupero si sono svolte in maniera analoga con le squadre intervenute via terra che hanno raggiunto i malcapitati, ne hanno valutato le condizioni sanitarie e li hanno accompagnati in sicurezza a valle. Oggi erano presenti anche i Vigili del Fuoco.