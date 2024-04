Tragedia a San Raffaele Cimena: muore schiacciato dal suo trattore l'ex senatore Enrico Buemi

Una tragedia, questo pomeriggio, si è consumata a San Raffaele Cimena. A pochi chilometri da Torino. L'ex senatore Enrico Buemi, infatti, è morto mentre stava effettuando alcuni lavori dietro la propria abitazione.

L'uomo, 76 anni e con un lungo passato a Roma anche come deputato, si è ribaltato e il mezzo lo ha schiacciato, uccidendolo.



Subito è scattata la chiamata di soccorso, ma purtroppo per l'ex parlamentare non c'è stato nulla da fare. Né i sanitari del 118, né i vigili del fuoco hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Si indaga, tramite i carabinieri, per ricostruire le cause e la dinamica che hanno portato al dramma.



Buemi era stato senatore tra le fila del gruppo "Per le autonomie". Era stato anche vicesindaco di San Mauro per il Pci.



"Provo tristezza e dispiacere per la tragica scomparsa dell'ex senatore Enrico Buemi", le parole del presidente del consiglio regionale, Stefano Allasia. "Abbiamo condiviso esperienze e pezzi di storia e vita politica prima a San Mauro e San Raffaele Cimena e poi a Roma. Un uomo e un politico puntiglioso, a volte fin esagerato. Ma rispettoso e capace. Esprimo le mie più sentite condoglianze e quelle di tutto il Consiglio regionale alla famiglia, agli amici e conoscenti".