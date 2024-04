Aurora, una decina di frigo lasciati per strada in via Cuneo angolo corso Vercelli: sdegno e ironia sui social

Rifiuti decisamente ingombranti, quelli che sono spuntati di notte in via Cuneo

Situazione grave e surreale, quella vissuta dai residenti di Aurora nelle vicinanze dei ruderi delle ex OGM: questa mattina, infatti, in via Cuneo angolo corso Vercelli sono comparsi una decina di frigo.

Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti, abbandonati nella notte tra sabato e domenica, sono stati trovati insieme a una vasca da bagno e a una vaschetta dell'acqua del wc, scatenando le reazioni dei residenti: “Il tratto delle ex Ogm - commenta uno di loro – è una discarica continua di materiali di ogni genere, in passato avevamo chiesto di utilizzare le fototrappole per immortalare i colpevoli”.

Ironia social

Non potevano mancare i commenti ironici sui social, come quello della pagina Facebook “Collettivo Ultramondo”: “Ieri – hanno scritto in un post – si è rotto il frigo e abbiamo chiesto in giro per il quartiere se qualcuno ne avesse uno da prestarci in attesa di quello nuovo. La risposta è stata fenomenale, l'abbiamo trovato proprio sotto casa”.