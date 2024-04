Cucine da incubo in zona San Paolo: chiuso un ristorante peruviano e una gastronomia cinese

Durante il controllo di un ristorante peruviano, sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie che non garantivano un sufficiente livello di scurezza alimentare: in particolare pessime condizioni di pulizia e sporcizia diffusa in prossimità delle attrezzature di preparazione degli alimenti, pareti e soffitto anneriti, servizi igienici ad uso del personale in pessime condizioni. E' stata così decisa la chiusura immediata dell'attività e una multa da 2000 euro. Ulteriori mille euro sono stati comminati per la mancata esposizione della licenza.