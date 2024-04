Airdrop del token Slothana fissato il 29 aprile. Previsione di $SLOTH

Il 29 aprile il tanto pubblicizzato progetto Slothana airdropperà il suo token SLOTH ai primi acquirenti e gli appassionati di meme coin stanno già discutendo su quanto alto potrebbe salire il prezzo del token una volta debuttato sugli exchange.

Slothana viene lanciato con zero utilità, ma massimo hype

Slothana è un'altra meme coin lanciata sulla blockchain di Solana.

Questo token è una moneta scherzosa e simile ai suoi predecessori, come SLERF (SLERF), che recentemente è diventata virale e ha prodotto enormi rendimenti per i primi investitori.

Non c'è alcuna utilità o caso d'uso di cui parlare con SLOTH. Non esistono piani concreti per la costruzione dell’ecosistema e non si parla di casi d’uso rivoluzionari.

Invece, è una meme coin che cerca di trarre vantaggio dal colossale clamore ancora presente in questo settore.

Tuttavia, ciò non ha impedito a Slothana di attirare l'attenzione dei trader.

Nel giro di poche settimane dalla sua prima apparizione sulla scena, il progetto ha raccolto oltre 10 milioni di dollari dal suo crescente esercito di degen.

Anche il Twitter di Slothana sta raggiungendo i 20.000 follower, evidenziando l'entità del sostegno al progetto.

Chiaramente, c'è un innegabile fattore di pubblicità in gioco nonostante la mancanza di utilità di SLOTH.

Ma come saprà la maggior parte dei trader di meme coin, la mancanza di utilità non deve essere un problema, soprattutto in questo contesto di mercato.

In effetti, molti dei primi sostenitori credono che l'abbraccio di Slothana alla cultura dei meme potrebbe essere la chiave del suo successo.

Comincia il conto alla rovescia per l’airdrop di SLOTH mentre aumenta il sostegno degli influencer

Il lancio di Slothana è fissato per il 29 aprile.

Coloro che sono riusciti a partecipare alla prevendita del progetto attendono il conto alla rovescia per ricevere i token a tema bradipo.

Tuttavia, c'è ancora un'ultima possibilità di acquisto per gli investitori che hanno mancato l'allocazione iniziale.

Il team di Slothana ha messo in palio un numero limitato di token aggiuntivi, con un investimento di 1 SOL che frutta 10.000 SLOTH.

Una volta terminata la prevendita e avvenuto l'airdrop, SLOTH debutterà sul DEX Raydium di Solana.

Raydium è il secondo DEX più grande su Solana, che gestisce milioni di dollari in volumi di trading settimanali.

Ciò significa che SLOTH potrebbe vedere una massiccia attività di trading fin da subito.

Creators come Crypto Gains e Robb Radish hanno già rivolto la loro attenzione a SLOTH, discutendo di come credono che il suo prezzo potrebbe aumentare una volta disponibile sugli exchange.

Quanto in alto potrebbe arrivare SLOTH dopo la quotazione su DEX?

Le previsioni sui prezzi per il potenziale di SLOTH stanno dilagando.

Come notato sopra, la tariffa di prevendita di 1 SOL che compensa 10.000 SLOTH implica un prezzo iniziale di circa $ 0,0137 per token.

Ma come spesso accade con i lanci Solana del passato, quel modesto valore iniziale è piuttosto lontano dall’obiettivo che sarà raggiunto.

Prendiamo ad esempio le dinamiche del mercato delle criptovalute.

Il dimezzamento di Bitcoin è ormai a pochi giorni di distanza, e i precedenti halving hanno tendenzialmente portato a cicli rialzisti per le criptovalute.

Se ciò dovesse accadere di nuovo e una nuova ondata di capitali iniziasse a riversarsi nelle meme coin, Slothana potrebbe trarne vantaggio mentre gli investitori al dettaglio cercano il prossimo “moonshot”.

C'è anche la questione se il team di Slothana abbia intenzione di aggiungere utilità in futuro.

Anche se per ora non ha alcun caso d'uso, la sua infrastruttura basata su Solana offre la possibilità di essere integrata un giorno nel crescente ecosistema DeFi della blockchain.

Staking, yield farming, applicazioni nel metaverso: tutto potrebbe teoricamente essere sul tavolo.

Indipendentemente da ciò, a volte l'energia e la community che circondano un token sono tutto ciò che serve per alimentare un rally parabolico.

Se il team di Slothana riesce a continuare ad alimentare quello spirito dopo il lancio, il prezzo di SLOTH potrebbe potenzialmente crescere di 10 volte rispetto al suo valore di quotazione.

Tutto sommato, anche se non ci sono garanzie nel settore delle meme coin, le stelle potrebbero allinearsi affinché Slothana diventi la prossima grande meme coin di Solana.

