Il bosco degli scrittori di Aboca torna al Salto2023 con più alberi e biodiversità

Il bosco degli Scrittori di Aboca torna al Salone del Libro di Torino. Lo fa con più spazio, che quest’anno arriva a misurare 360 metri quadrati, e più alberi. Tema centrale con cui è stata allestita la radura verde all’interno dell’Oval è la biodiversità.

“Lo abbiamo sviluppato in collaborazione con il Centro nazionale sul futuro della biodiversità (National Biodiversity Future Centre – NBFC)” spiega Anna Zita Di Carlo di Aboca, che da sempre cura il rapporto uomo e natura, ma anche l’ambiente e la sostenibilità.

Oltre alla presenza di diverse e numerose piante per la maggior parte italiane, il bosco è caratterizzato da alcune novità: l’acqua che scorre, la sabbia, le rocce, ma anche la differente orografia. Lo spazio infatti l’anno scorso era in piano, mentre quest’anno è livellato per riproporre gli ambienti climatici diversi con le loro biodiversità.

Lo spazio ospiterà diversi incontri con autori e autrici per tutto il periodo del Salone del Libro.