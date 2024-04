Festa della Liberazione, tutti gli eventi organizzati dal Comune di Nichelino

Anche quest'anno, in occasione del 79° anniversario della Festa della Liberazione la città di Nichelino ha preparato un ricco programma di eventi e celebrazioni.

25 APRILE

ORE 10.00 RITROVO presso il Centro Sociale “N. Grosa” via Galimberti 3.

ORE 10.20 CORTEO via Galimberti – via Torino – via 1° Maggio

Deposizione corona davanti alle lapidi presso sede Circolo ARCI “Primo Maggio”. Via S. Francesco d’Assisi – Deposizione corona presso il monumento agli Alpini in Piazza Martiri della Libertà

ORE 11.00 S. MESSA nella Parrocchia SS. Trinità (Chiesa Antica)

ORE 11.45 CORTEO Piazza G. Di Vittorio – via Torino – via Vittorio Veneto – Giardino della Resistenza.

Deposizione corone davanti alle lapidi in Piazza Barile e al “Monumento dei Partigiani Caduti per la Libertà” nel Giardino della Resistenza.

ORE 12.00 INTERVENTI

Interventi istituzionali, dell’ANPI – Sezione di Nichelino e dei giovani che hanno partecipato al “Treno della Memoria”. Con la partecipazione della Banda musicale civica “Giacomo Puccini”.

La cittadinanza e le associazioni sono invitate a partecipare e ad esporre le bandiere tricolore in segno del riconoscimento del valore della Resistenza.

IN RICORDO DEI PARTIGIANI NICHELINESI CADUTI

28 APRILE

Viaggio commemorativo a cura dell’ANPI Sezione di Nichelino.

ORE 8.15 RITROVO presso il Centro d’incontro “Nicola Grosa” Via Galimberti, 3 (viaggio con mezzi propri)

ORE 9.45 MOMENTO ISTITUZIONALE con deposizione della corona e corteo per le vie di Paesana

ORE 10.30 S. MESSA

ORE 12.00 PRANZO (a piacere al sacco o al ristorante)

Per informazioni rivolgersi all’ ANPI sez. di Nichelino – e mail: anpinichelino@libero.it

LA RESISTENZA: TRA STORIA E RACCONTI

22 APRILE

ORE 18.00 presso la Libreria “Il Cammello” – Via Stupinigi, 4

INCONTRO CON L’AUTORE E PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’ufficiale in bicicletta” di ORNELLA TESTORI. Ospite LINA BESATE autrice di “Geranio rosso”

A cura dell’Associazione Amici del Cammello.

11 MAGGIO

ORE 15.00 presso la “Sala Mattei” Piazza Di Vittorio,1

CONVEGNO “LE DONNE DELLA RESISTENZA IN PIEMONTE” a cura dell’A.N.P.I Sezione di Nichelino

GIORNATA DELLA MEMORIA DELLA DEPORTAZIONE NEI CAMPI NAZISTI

Anniversario della liberazione del campo di Mauthausen

4 MAGGIO

ORE 9.30 VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLE CARCERI “LE NUOVE” DI TORINO

a cura del Gruppo Officine della Memoria

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Libreria “Il Cammello” – Via Stupinigi, 4 Nichelino – email: ilcammellolibreria@gmail.com

Costo € 5,00 (gratuita per i possessori della Carta Abbonamento Musei)

ORE 17.00 INAUGURAZIONE TARGA COMMEMORATIVA in Piazza Martiri della Libertà

Interventi istituzionali e del Gruppo Officine della Memoria; deposizione della corona e lettura del Giuramento di Mauthausen. Con la partecipazione della Banda musicale civica “Giacomo Puccini”.