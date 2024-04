Rinviata al 2026 la riapertura dell'ex Cacao del Valentino. Il Comune: "Dobbiamo decidere nuovo uso"

Chi sperava di tornare a ballare all'ex Cacao del Valentino nell'estate 2024 rimarrà deluso. Un'eventuale riapertura è rimandata al 2025, anzi addirittura al 2026, ma comunque una cosa è certa: non sarà più una discoteca e al momento il Comune deve definire la futura destinazione d'uso del locale di San Salvario.

Pesanti abusi edilizi

Sulla struttura di viale Carlo Ceppi 6, come ha chiarito la vicesindaca Michela Favaro rispondendo ad una mozione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, gravano pesanti abusi edilizi.

Quindi il Comune vuole prima definire una destinazione d'uso per l'area e poi metterlo a gara per l'affidamento. "Mettere a bando il locale, - ha spiegato Favaro - nello stato attuale, vuol dire addossare all'operatore una serie di autorizzazioni e pratica edilizie, che sono un salto nel buio".

"La criticità maggiore - ha poi aggiunto - è che tantissime strutture del locale non possono essere mantenute perché abusive: dai muretti di contenimento alla zona portici". "Tanti interventi da fare" "Non è più - ha aggiunto - un locale: in questo quadro anche mettere a bando è complesso perché gli interventi da fare sono tanti. Quello che stiamo valutando con gli uffici ed ente parco del Valentino è quale potrebbe essere l'utilizzo funzionale di quello spazio". Padiglione V diventa parcheggio

Un'ulteriore criticità da tenere conto è che, nell'ambito della riqualificazione di Torino Esposizioni, il padiglione V verrà riconvertito in un parcheggio: su quest'area però si affacciano anche le uscite di sicurezza dell'ex Cacao. I lavori per la sistemazione della struttura dedicata alla sosta termineranno nel 2025: da quella data in poi la Città inizierà a fare un ragionamento serio sul nuova vita del complesso di viale Ceppi 6.

Firrao (Torino Bellissima): "Bocciofila o locale notturno?"