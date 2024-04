Terremoto Fondazione Crt: dopo Varese, le redini della segreteria generale vanno ad Annapaola Venezia

E così, l'avvocato che già ricopriva il ruolo di vicesegretario generale, è stato scelto all'unanimità per prendere il posto lasciato vacante da Andrea Varese, dopo le clamorose dimissioni di venerdì scorso, quando il braccio destro del presidente Fabrizio Palenzona aveva dovuto riscontrare di non avere più la fiducia del board.

Un terremoto, appunto, in considerazione di un mandato presidenziale appena avviato e di un consiglio di indirizzo che ha lasciato più di una sorpresa, tra le sue nomine. Un clima senza dubbio esplosivo, in cui ora i vertici della Fondazione dovranno muoversi con grande cautela per recuperare o creare nuovi equilibri.

Tutto fermo, per ora, sulle altre nomine attese in questi giorni. A cominciare da quelle per le Ogr. Insomma: da Varese a Venezia, la strada sembra ancora lunga. E per nulla pianeggiante.