Lo Space Truck atterra in piazza San Carlo: l'avveniristico container sarà il cuore del Festival diretto da Marco Berry

Partito lo Space Festival 2023. Fino al 7 maggio, l’unico evento pop in Italia con oltre 100 appuntamenti tutti gratuiti - tra conferenze, concerti e spettacoli, presentazione di libri e proiezioni di film, visite guidate in azienda, esposizioni di prototipi e aeromodelli, mostre fotografiche, momenti esperienziali con l’utilizzo di realtà virtuale, robot e droni - interamente dedicati allo spazio e all’astronomia.

Sotto la direzione artistica di Marco Berry è realizzato grazie al supporto economico dell'Assessorato alle attività produttive della Regione Piemonte, a cui si aggiungono i contributi di Unione Industriali Torino e AMMA, oltre agli sponsor industriali Thales Alenia Space e Altec, alla partnership con il Politecnico di Torino e al patrocinio di Comune di Torino, ASI - Agenzia Spaziale Italiana, Distretto Aerospaziale del Piemonte e API Torino - Associazione Piccole e Medie Imprese.

Momento atteso quello più aggregante e partecipativo dell'inaugurazione dello Space Truck in Piazza San Carlo, cuore della manifestazione, per offrire ai visitatori un assaggio di tutto ciò che si può vedere, conoscere e approfondire negli appuntamenti in programma in tutte le location coinvolte.

Nell’avveniristico container sono infatti alloggiati: un modello in scala 1:1 del Rover marziano realizzato dal Politecnico di Torino, una mostra di modellini LEGO che ripercorre la storia dell'esplorazione spaziale, una zona experience dove indossare il visore per la realtà virtuale e vivere a 360° le avventure dello spazio, come le recenti missioni della Stazione Spaziale Internazionale. Inoltre, viene allestita una postazione di Poste Italiane e un funzionario è incaricato all’annullo filatelico delle cartoline dedicate allo Space Festival e realizzate dai noti fumettisti Sergio Giardo e Vittorio Pavesio. Questo è anche il momento in cui si ritrovano tutti insieme i protagonisti del Festival, gli organizzatori e il direttore artistico Marco Berry, le istituzioni con l’Assessore alle Attività produttive della Regione Piemonte Andrea Tronzano e l’Assessore al Turismo e ai Grandi eventi della Città di Torino Mimmo Carretta, gli astronauti Paolo Nespoli e Maurizio Cheli, i relatori, gli artisti, i rappresentanti delle aziende, delle location e degli enti partner.