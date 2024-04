Alla Venaria Reale il 25 aprile i giardini si aprono all'alba per scoprire la natura

Alle prime luci del giorno, i Giardini della Reggia di Venaria regalano emozioni speciali, la natura si risveglia, i colori hanno tonalità particolari, qualche animale ancora si aggira libero e anche i suoni sembrano ovattati. Prima della momentanea chiusura dovuta all'evento del G7 (dal 26 al 30 aprile 2024), giovedì 25 aprile La Venaria Reale ha programmato un evento speciale aprendo i suoi Giardini alle ore 6.30, per offrire un'esperienza inedita di scoperta e di visita.

In occasione della Festa della Liberazione, il programma della giornata è interamente dedicato alla natura con laboratori, visite speciali e attività sportive. Alle ore 8 aprirà poi la Reggia e alle 9 la mostra Capodimonte da Reggia a Museo, mentre la chiusura generale è prevista alle ore 19.30. Il ricco programma della giornata prevede: Ore 7 Risvegliarsi con la natura Visita guidata nei Giardini con una guida naturalistica per apprezzare suoni, colori, odori della natura alle prime luci dell’alba. Dalle ore 6.30 alle 8.30 Incontra i giardinieri Giardinieri esperti, dislocati in vari punti dei Giardini, saranno a disposizione per incontrare il pubblico e raccontare peculiarità e curiosità delle piante e della sistemazione delle aeree verdi e degli orti. Dalle ore 9.30 Nati per muoverci. Dalle coccole ai primi passi Movimento, propriocezione e contatto fisico, l'esperta Marta Ciccone, laureata in Scienze della formazione primaria, fondatrice di Nati per muoverci, danzeducatrice® e Child'Space® pratictioner and educator, mamma di tre bambine, dialogherà con genitori e bambini proponendo attività a misura di famiglia. Seguono attività varie con neonati e bambini. Ore 10 Segui il ronzio Visita sensoriale nel Giardino e negli Orti con lenti di ingrandimento e visori per scoprire i segreti degli insetti utili, in particolare api e altri impollinatori. Ore 14.30 e 16.30 Sport in natura Workshop sulla pratica dello sport in ambiente naturale… anche a piedi nudi. Nell’ambito del progetto “Lo Sport nei Parchi è naturale”, un istruttore sportivo illustrerà quale sono i benefici di muoversi nella bellezza. Ore 18 Yoga e Yoga per bambini (fino a 11 anni) Al mattino è prevista anche la possibilità di fare colazione presso il punto ristoro Patio dei Giardini.