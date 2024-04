Con i progetti di pubblica utilità Nichelino rimette a posto strade e verde pubblico

Per iniziare nel modo migliore la settimana nella giornata della terra, ieri la Città ha inaugurato il nuovo mezzo messo a disposizione della Protezione Civile di Nichelino. "Persone che si adoperano ogni giorno senza mai risparmiarsi - ha detto ancora l'assessore Verzola - con per questo a loro non soltanto va il mio più sentito ringraziamento, ma soprattutto l'impegno a continuare a garantire il rinnovo di mezzi e attrezzature per poter continuare a operare in sicurezza a garanzia dell'incolumità della nostra Comunità".