Pulizia delle strade e raccolta foglie: al via a Nichelino i progetti di Pubblica Utilità per il decoro urbano

Sono iniziati in questi giorni a Nichelino i progetti di Pubblica Utilità destinati ai piccoli interventi di manutenzione cittadina.

Migliorare il decoro della città

Raccolta delle foglie, pulizia delle strade, piccole manutenzioni: in questo consistono gli interventi. Si tratta del primo progetto del nuovo anno, che si aggiunge ai Cantieri di Lavoro di fine 2023, portati avanti in primis dagli over 58 senza lavoro.

"Un modo per offrire alla Città una duplice risposta da un punto di vista occupazionale e del decoro urbano", ha spiegato l'assessore Fiodor Verzola, che poi si è complimentato con i ragazzi del Servizio Volontario Europeo, che per i prossimi sei mesi "ci aiuteranno a rinnovare le politiche giovanili sul territorio", attraverso il loro impegno presso lo sportello dell'Informagiovani.