A Parco Dora imperversa una baby gang che gira con un pitbull: due episodi in poche ore

C'è una baby gang che imperversa nella zona di Parco Dora, dalle parti di via Livorno, in pieno Borgo Vittoria. Perché se due indizi non bastano a fare una prova, ci si avvicinano molto.

Sulla vicenda sta indagando la polizia, che in poche ore ha scoperto due casi - slegati tra loro, se non per la vicinanza geografica - in cui alcune persone sono state aggredite da un gruppo di sconosciuti si ritiene di origine magrebina, una baby gang appunto, che per incutere ancora più timore alle vittime malcapitate utilizza anche un cane (probabilmente un pitbull).

Due casi in poche ore: la festa di laurea al parco

I due casi sono avvenuti nei giorni scorsi. Il 12 aprile, in particolare, all'altezza di via Livorno: il gruppo di malintenzionati, accompagnati dal grosso cane, avrebbero aggredito un ragazzo di 23 anni che stava festeggiando in compagnia di alcuni conoscenti una laurea in architettura di un suo amico. Li hanno accerchiati e uno dei partecipanti alla festa ha riportato la peggio. E' scattato l'allarme, ma gli aggressori si sono dileguati prima che gli agenti arrivassero sul posto.

Il secondo aggredito al pronto soccorso

Lo stesso ragazzo, però, una volta affidato alle cure dei medici del pronto soccorso, avrebbe trovato in ospedale un'altra vittima dello stesso gruppo, aggredito e rapinato. A far pensare che i responsabili siano gli stessi, il fatto che anche dalla descrizione del secondo giovane emerga la presenza di un gruppo di magrebini, sempre accompagnati da un cane nero, pitbull.



Le indagini della Polizia proseguono per identificare il gruppo.