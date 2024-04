Studente 18enne dell'Itis Majorana di Grugliasco investito mentre andava a scuola

Questa mattina, 24 aprile, uno studente 18enne dell'Istituto tecnico Majorana di via Baracca a Grugliasco è stato investito all'incrocio tra via Palli e via Marco Polo, non lontano dalla scuola superiore mentre andava a scuola. Il sinistro, questa mattina poco dopo le otto, quando il ragazzo è stato investito da un’auto che procedeva in via Natale Palli, in direzione di via La Marmora, La donna 46enne alla guida, residente a Grugliasco, si è immediatamente fermata.