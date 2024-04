Auto danneggiate e finestrini rotti, i residenti nelle vie limitrofe a Parco Dora sono esasperati: "Situazione incontrollabile"

“La situazione in zona sembra essere diventata incontrollabile”: è questo il campanello d'allarme fatto squillare dai residenti nelle vie limitrofe al Parco Dora a causa di una serie di episodi di vandalismo e tentato furto contro le auto parcheggiate in zona.

Vetture danneggiate e finestrini rotti

I casi, negli ultimi giorni, sono stati molti, con danni alle vetture e finestrini rotti. Alcuni di questi sono stati documentati sulla pagina Facebook del Comitato Spontaneo Ingest, accompagnati dalle lamentele dei cittadini: “Questa volta – ha commenta una di queste - è toccato a me: un fantastico risveglio in via Balangero”. “Camminando in via Nole e via Val della Torre – ha aggiunto un altro – ho visto diverse auto con vetri rotti”. E ancora: “Purtroppo è capitato anche alla mia macchina”.

Colpa dello spaccio?

Nel frattempo, c'è chi dà la colpa per la situazione agli spacciatori che frequentano la zona: “Vogliamo – scrive un'altra residente – iniziare a fare qualcosa o vendiamo casa e andiamo altrove per non denunciare la cosa? Quando una zona inizia ad essere frequentata da spacciatori arrivano anche i consumatori, e tra questi chi per riuscire a recuperare un euro deve arrivare a commettere furti, rapine o aggressioni”.

