Le 4 migliori criptovalute da comprare dopo l’halving di Bitcoin

Con il completamento del quarto evento di halving di Bitcoin, le ricompense per il mining sono ora limitate a 3,125 BTC, mirando ad aumentare la domanda di Bitcoin. Questa fase post halving è cruciale per decidere le strategie di investimento in criptovalute per il prossimo periodo di crescita.

Sebbene il mercato abbia registrato un lieve recupero dopo l’halving, con una capitalizzazione di mercato globale di $2,46 trilioni, il volume degli scambi rimane ancora basso a $72,73 miliardi, nonostante un aumento del 10% negli ultimi giorni. Un notevole miglioramento si osserva nell'indice di paura e avidità, che segna un valore di 65 dopo diversi giorni, segnalando l'ingresso del mercato delle criptovalute nella zona dell'avidità.

Concluso l’halving, è probabile che si verifichi una certa volatilità nei prossimi giorni, compresi eventuali cali dei prezzi. Questo potrebbe rappresentare un'opportunità per acquistare criptovalute da vendere una volta iniziato il mercato bullish.

Criptovalute da acquistare dopo l’halving di Bitcoin

L’halving di Bitcoin influenzerà probabilmente l'aumento del valore di mercato nei prossimi mesi, dando potenzialmente inizio a un lungo periodo di crescita. Prima di tutto, è importante avere un wallet con le criptovalute giuste per massimizzare i profitti in questo imminente mercato rialzista. Alcune delle migliori opzioni da prendere in considerazione includono Ethereum, Solana, Toncoin e BNB.

Ethereum (ETH)

Oltre a essere un concorrente diretto di Bitcoin, il prezzo di Ethereum è strettamente correlato alle prestazioni di Bitcoin sul mercato. Analizzando i grafici di Ethereum e Bitcoin, è possibile notare similitudini nei movimenti dei prezzi.

Al momento, il prezzo di Bitcoin si è ripreso dai $59.000 ed è in negoziazione a $64.000. Analogamente, il prezzo di Ethereum è arrivato a $3.160 dopo una diminuzione del 3%.

Con l'anticipazione di un possibile periodo di crescita post halving, Ethereum potrebbe essere la scelta migliore per gli investimenti, data la sua domanda di mercato e il suo storico dei prezzi.

Solana (SOL)

Solana ha recentemente guadagnato grande popolarità. In questi ultimi tre mesi di performance rialzista, Solana ha raggiunto un picco di $202,87 all'inizio di aprile. Anche se il prezzo di SOL è sceso a $124 questa settimana, ora la domanda per il token sta aumentando. Al momento della stesura, Solana è scambiata a $147 con una capitalizzazione di mercato di $84 milioni.

Con una crescente domanda, i creatori di meme hanno contribuito a spingere la rete Solana a nuovi livelli. Molte popolari e ben performanti meme coin sono state lanciate sulla rete Solana, aumentando ulteriormente la reputazione di SOL.

Si prevede che il prossimo periodo rialzista porterà un aumento anche negli altcoin, compresi i meme coin basati su Solana. Gli analisti ritengono inoltre che Solana potrebbe superare i $300 in questo mercato rialzista.

Toncoin (TON)

TON ha guadagnato molta popolarità quest'anno, raggiungendo un nuovo record di $7,65 solo una settimana fa, il doppio del precedente massimo. Le aspettative per il prossimo periodo rialzista sono ancora più alte.

Gli appassionati di criptovalute credono che Toncoin potrebbe superare i $10 entro la fine di questo mese e raggiungere i $30 entro la fine dell'anno. Toncoin ha mostrato la più rapida ripresa rispetto alle altre altcoin durante la caduta del mercato attuale ed è attualmente scambiato a $5,46 dopo una caduta del 6% in un giorno.

BNB (BNB)

Il token BNB ha sorpreso gli investitori con il suo recente progresso dei prezzi, raggiungendo un picco di $640,56 solo pochi giorni fa. Il token si sta lentamente avvicinando al suo massimo storico di $690,93.

Essendo parte dell’exchange più grande al mondo, Binance, BNB ha una buona reputazione nel mercato, trovandosi tra le prime 5 criptovalute su CoinmarketCap.

Gli analisti ritengono che BNB potrebbe raggiungere i $1041 quest'anno, mantenendo una media di $710. Considerando le sue prestazioni di prezzo e la reputazione nel mercato delle criptovalute, BNB potrebbe essere un'ottima scelta post halving.

Presale da monitorare dopo l’halving

In alternativa, in questo post halving molti investitori guardano al mercato delle meme coin, le cui presale sono vantaggiose e potrebbero offrire guadagni significativi: un esempio è Dogeverse.

Dogeverse

Dogeverse ($DOGEVERSE) è un token innovativo che segue le avventure di un simpatico cane di nome Cosmo, famoso per saltare attraverso le blockchain. Si distingue come il primo token Doge a operare su diverse blockchain, conferendogli un ruolo di rilievo nel mondo delle meme coin.

Ciò che rende Dogeverse ancora più interessante è la sua natura multi-chain, che lo vede attivo su Ethereum, Polygon, BNB Chain, Solana, Base e Avalanche. Questa caratteristica mira a unire le diverse comunità di criptovalute all'interno di un vasto e interconnesso universo crittografico.

Dogeverse sta per raggiungere il traguardo di $11 milioni e attualmente offre i token $DOGEVERSE al prezzo di $0,000301 per unità. Questo enorme successo suggerisce un notevole potenziale di crescita, soprattutto se si considerano i generosi incentivi per lo staking destinati ai primi sostenitori.

Vai alla prevendita di Dogeverse