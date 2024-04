Regionali, il centrosinistra lancia la carta etica e il codice di autoregolamentazione, Pentenero: "Il Piemonte merita un altro governo"

Dopo essere stato sperimentato per la prima volta dal commissario del Pd per la Campania, anche il centrosinistra piemontese sceglie la strada del codice di autoregolamentazione. Un documento rivolto a tutti candidati che sostengono Gianna Pentenero, in corsa per la presidenza della Regione con il voto dell'8 e 9 giugno.

Il codice etico è stato presentato nella mattina di oggi, sabato 27 aprile, nel giorno in cui il centrosinistra ha chiuso le liste in vista dell'appuntamento elettorale. La coalizione è composta da cinque partiti: PD, Alleanza verdi e sinistra, Europa verde, Sinistra futura, Stati Uniti d'Europa e la lista civica Ambientalista solidale.

"Oltre ad essere un gesto simbolico, questo documento testimonia il nostro impegno per una maggiore trasparenza e attenzione ai temi etici che oggi caratterizzano la politica - ha spiega la candidata alla presidenza Gianna Pentenero - Abbiamo preparato una dichiarazione che presenteremo a tutte le forze politiche per garantire coerenza nella candidatura di ogni persona. Abbiamo anche rispettato gli adempimenti di legge, incluso l'invio all'Antimafia dell'elenco dei candidati."

Il codice prevede prima di tutto la richiesta del certificato penale. Il Pd regionale, provinciale, i circoli e le liste civiche che sosterranno il centrosinistra dovranno acquisire infatti, prima del termine della presentazione delle liste, i curriculum, il casellario giudiziario e il certificato penale di ogni candidato.

Poi il comitato elettorale chiederà ai propri candidati di sottoscrivere un'autodichiarazione con cui si impegnano a denunciare alle sedi competenti e agli organi di Partito eventuali fenomeni di condizionamento del voto, di voto di scambio, di intimidazione nel corso della campagna elettorale, oppure tentativi di corruzione o concussione nel corso del proprio mandato.

"Il PD fa sua questa proposta, da oggi il documento è stato inviato a tutti i candidati - ha commentato il segretario regionale del PD Mimmo Rossi - Questa legislatura è iniziata con l'arresto e la condanna di Roberto Rosso, chi ricopre incarichi istituzionali è sotto pressione e deve tenere conto di un quadro di etica personale complesso. Questo tema, molto delicato, sottolinea chiaramente come la politica debba mettere in campo strumenti per rendersi autonoma e libera."

"Abbiamo ricevuto oggi il Codice di autoregolamentazione per le liste associate. Questa carta rappresenta a tutti gli effetti una vaccinazione per chiunque si impegni in ambito politico- ha spiegato Mario Giaccone della Lista civica Pentenero Presidente - È necessario mantenere l’attenzione sulla questione legalità perché spesso diamo per scontati comportamenti che non lo sono per nulla."