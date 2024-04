Incendio distrugge l'ex bocciofila, il Comune: "Non abbiamo i soldi per abbatterla"

Lo scorso 7 novembre un incendio ha distrutto la bocciofila abbandonata di via San Marino 133. L'ex struttura sportiva di Santa Rita, viste le precarie condizioni, sarebbe da abbattere ma il Comune al momento non ha i soldi per farlo.

Rifugio per tossici

A chiarirlo è stato l’assessore allo Sport Mimmo Carretta, rispondendo in Sala Rossa all'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. Il giardino Tina Anselmi e la bocciofila di via San Marino 133 sono da tempo in condizioni di abbandono.

In particolare l'edificio, chiuso dal 2016, è stata spesso rifugio abusivo di senza fissa dimora e tossicodipendenti, senza contare la pavimentazione dissestata, le condotte intasate e l’assenza di alberi.

Mancano i fondi

Ad aggravare la situazione il rogo, forse doloso, del novembre 2023 che ha quasi interamente distrutto l'ex bocciofila. Da qui la richiesta anche della Circoscrizione 2 di abbattere il manufatto di via San Marino.