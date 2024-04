I Lions donano oltre 40mila euro al Regina Margherita per la creazione della Biobanca Pediatrica

Lunedì 6 maggio alle ore 16 verrà consegnato al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita un assegno simbolico pari a 41.297 euro.L’importo è stato raggiunto attraverso diverse campagne di beneficenza finalizzate alla creazione della Biobanca Pediatrica.

Hanno collaborato per questa raccolta 33 Club Lions del Distretto 108 IA1 nonché diversi sponsor che hanno consentito di partecipare anche come cofinanziatori ad un bando indetto dalla Banca d'Italia.

La Biobanca Pediatrica verrà inaugurata a inizio 2025 per il completamento dei lavori della parte strutturale.

La creazione di una biobanca certificata a livello regionale permetterà di conservare materiale biologico in maniera appropriata e offrire accesso a una varietà di informazioni, tra cui dati genetici, genomici e molecolari, per raggiungere gli obiettivi della cosiddetta medicina di precisione. Permetterà inoltre di approfondire e promuovere attività di ricerca collaborative e operare in rete, a livello regionale, nazionale e internazionale secondo le linee guida nazionali ed internazionali di riferimento.

Saranno presenti alla cerimonia di consegna il Governatore del Distretto Lions 108Ia1 Michele Giannone, la Prof.ssa Franca Fagioli, Direttore del Dipartimento e Cura del Bambino dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, la dott.ssa Katia Mareschi, la dott.ssa Ivana Ferrero, nonché e la Referente per l’Oncologia Pediatrica presso il Distretto108 Ia1, Assunta Di Rosa.

Nell’ultimo anno solare, i Lions del Distretto 108Ia1 hanno servito oltre 200.000 persone, svolgendo quasi 3.000 attività di servizio, per 74.000 ore di volontariato e donati fondi per 910.000 Euro