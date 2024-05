Cathie Wood: ecco una delle migliori criptovalute da acquistare prima che raggiunga una valutazione di 1 trilione di dollari

Stando a quanto afferma Cathie Wood di Ark Invest, il valore di Ethereum potrebbe più che triplicare nel corso del prossimo decennio, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari.

Nel 2022 la stessa Cathie Wood ha fatto una previsione, relativa al prezzo di Bitcoin, da 1 milione di dollari, ma non ha evitato di farne altre anche per altre criptovalute meno conosciute.

Per quanto concerne Ethereum, nello stesso momento in cui Cathie Wood suggeriva che Bitcoin avrebbe superato la soglia del milione di dollari, faceva intendere anche che Ethereum avrebbe potuto diventare un asset da 20 trilioni di dollari entro il 2030.

E, all’inizio di quest’anno, ha addirittura suggerito che Ethereum potrebbe sovraperformare Bitcoin durante il prossimo rally del mercato rialzista delle criptovalute. Secondo lei, quindi, tutta la potenzialità di ETH suggerirebbe agli investitori di inserirlo nel proprio wallet.

Tra i nuovi token, Dogeverse, ora protagonista di una presale da $12,5 milioni, potrebbe fare grandi cose con il listing visto che si tratta della prima meme coin a tema cane multi-chain.

VISITA LA PREVENDITA DI DOGEVERSE

Cathie Wood è rialzista su Ethereum

Cathie Wood di Ark Invest riesce a fare previsioni intelligenti, basandosi su dati concreti: i rapporti annuali "Big Ideas" della sua azienda sono una lettura obbligata per chiunque voglia davvero capire quali criptovalute sono destinate a salire molto più in alto.

Secondo Wood, Ethereum è in prima linea nella creazione di un nuovo sistema finanziario decentralizzato costruito attorno a smart contract, applicazioni decentralizzate e tecnologia blockchain, ovvero ciò che è noto come DeFi, area in cui Ethereum è assolutamente dominante in questo momento.

Secondo un parametro chiave noto come valore totale bloccato (TVL), Ethereum rappresenta infatti quasi il 60% di tutta l'attività DeFi nel mondo. La tesi rialzista quindi sarebbe da tradurre in sostanza nel fatto che Ethereum sconvolgerà il sistema finanziario tradizionale, inaugurando una nuova era d’oro della DeFi.

Un avvenimento simile andrebbe a implicare minori costi di transazione per i clienti, nuove opportunità di guadagno per i fornitori di servizi finanziari, maggiore innovazione finanziaria in generale e maggiori opportunità per tutti di partecipare alla crescita dell’economia globale.

Come sottolinea Ark Invest nel suo ultimo rapporto “Big Ideas”, questa potrebbe essere un’opportunità di mercato da 20 trilioni di dollari.

La tesi di Wood su Ethereum ha una reale validità?

Nel complesso, la tesi di investimento per Ethereum sembra avere senso in quanto Ethereum è ancora la principale rete blockchain di smart contract al mondo, e questo nonostante l’arrivo di numerosi nuovi concorrenti. Inoltre la DeFi è ancora una delle aree di maggiore fermento del mondo blockchain.

Ma è reale la possibilità che Ethereum diventi un asset da 20 trilioni di dollari entro il 2030? Dato che esistono 122 milioni di token Ethereum, ciò implicherebbe un prezzo di circa 165.000 dollari per token. L'attuale prezzo di mercato di Ethereum è di circa $3.000, il che significa un aumento di valore di oltre il 5.000% entro il prossimo decennio.

Inoltre, una valutazione di 20mila miliardi di dollari implica che Ethereum potrebbe superare Bitcoin come la criptovaluta più preziosa al mondo. Ma se Ethereum e Bitcoin vantano valutazioni di mercato di 20 trilioni di dollari, allora il valore complessivo del mercato delle criptovalute, attualmente pari a 2,4 trilioni di dollari, arriverebbe a valere almeno 40 trilioni di dollari entro un decennio.

Sembra una previsione alquanto azzardata e abbastanza lontana dalla realtà effettiva.

Ethereum raggiungerà una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari?

Di conseguenza, Ethereum potrebbe aumentare di valore ma non a questi livelli, se parliamo in maniera oggettiva. In ogni caso, Ethereum ha buone probabilità di raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari.

Per cui, se tutto andasse secondo i piani ed Ethereum riuscisse a utilizzare la sua rete blockchain decentralizzata per dominare il sistema finanziario mondiale, alla fine potrebbe salire molto più in alto, diventando un asset da 20mila miliardi di dollari, come aveva inizialmente previsto Wood.

Lo sviluppo della sua rete potrebbe inoltre andare a favorire anche altri token costruiti sulla sua blockchain, come Dogeverse, la nuova meme coin multi-chain che ha superato $12,5 milioni finora in prevendita.

Dogeverse: la nuova meme coin multi-chain supera il traguardo di $12,5 milioni in prevendita

Dogeverse è una meme coin a tema cane, che si basa sul più famoso Dogecoin, e che ha raggiunto oltre $12,5 milioni con un DOGEVERSE, token nativo, a $0,000304, a grande velocità, mostrando in toto le sue potenzialità.

La mascotte del progetto è Cosmo, un doge che ha scoperto di poter saltare da una blockchain all’altra e che simboleggia la libertà e la flessibilità, caratteristiche del settore crypto. Infatti una caratteristica di Dogeverse è proprio il fatto di essere multi-chain.

Prima sbarcato su Ethereum, attraverso la tecnologia di Wormhole, ha successivamente raggiunto Polygon e la BNB Chain, Avalanche, Base e Solana. La forza di questo progetto sta soprattutto nell’Interoperabilità in quanto, utilizzando Wormhole e Portal Bridge, Dogeverse vuole garantire ai suoi utenti di poter sfruttare ogni blockchain senza limiti.

Potranno infatti scegliere la propria blockchain preferita, quindi quella con le tariffe più basse e la maggiore velocità di transazione, per usare il settore crypto al meglio e in base alle proprie esigenze.

La fornitura totale di token DOGEVERSE ammonta a 200 miliardi, dei quali il 15% è destinato alla prevendita, il 10% alle ricompense per lo staking, il 25% al marketing, il 25% ai fondi per il progetto, il 10% alla liquidità e il 5% restante ai listing sugli exchange.

La roadmap si divide in 5 fasi, che includono, tra le altre cose, il lancio del sito web e dei canali social, l’audit degli smart contract, la prevendita e la creazione della community attraverso il marketing, le richieste per CoinMarketCap e CoinGecko, e infine i listing sui DEX e sui CEX.

I detentori di DOGEVERSE possono anche sfruttare il meccanismo di staking, che al momento ha un APY dell’88%: la distribuzione delle ricompense avverrà al ritmo di 6088 DOGEVERSE per blocco Ethereum, nell’arco di 2 anni.

Chi è interessato al progetto, può comprare il token DOGEVERSE con ETH, USDT, BNB, MATIC, AVAX o usando una carta di credito/debito bancaria, dopo aver collegato il proprio wallet al sito ufficiale del progetto.

Secondo gli esperti, un token multi-chain come Dogeverse ha tutte le caratteristiche, sfruttando la tecnologia Wormhole, di fare anche 100x con il listing, ancora di più se Ethereum raggiungerà la quotazione indicata da Wood.

VAI ALLA PREVENDITA DI DOGEVERSE