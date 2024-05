Gli investitori di criptovalute puntano su 99Bitcoins token mentre la sua ICO raccoglie oltre 1,2 milioni di dollari

Gli investitori si stanno interessando al nuovo progetto 99Bitcoins Token (99BTC).

Con oltre 1,2 milioni di dollari già raccolti durante la sua offerta iniziale di monete (ICO), questa piattaforma “Learn-to-earn” sta attirando l’attenzione del settore prima del suo lancio ufficiale.

Token 99Bitcoins: la nuova piattaforma educativa sulla criptovaluta basata sul “Learn-to-earn”

99Bitcoins Token è il "carburante" che alimenta una nuovissima piattaforma educativa sul mondo crypto creata dal team dietro 99Bitcoins.

Invece di limitarsi a leggere tutorial e imparare passivamente, gli utenti possono guadagnare token 99BTC attraverso l’utilizzo di questa piattaforma.

Facciamo un esempio per capire meglio: supponiamo che qualcuno voglia conoscere il trading di Bitcoin futures. Ciò che puoi fare è guardare video, rispondere a quiz e guadagnare token 99BTC sotto forma di ricompensa.

Più un utente impara, più guadagnerà.

Eppure il team di 99Bitcoins Token non si ferma qui.

99BTC farà anche parte di un sistema di staking in cui gli staker potranno guadagnare tassi APY superiori al 1.300% semplicemente bloccando i propri token.

Dalla fornitura iniziale di 99 miliardi di token, oltre 13 miliardi di token sono stati assegnati alla funzionalità di staking, nei prossimi due anni.

Un ulteriore 10% dell’offerta è stato riservato agli investitori che entrano nel progetto durante la prevendita, con l’8% destinato alla liquidità DEX.

I token rimanenti finanzieranno le operazioni e manterranno il corretto funzionamento del protocollo Learn-to-Earn.

99BTC sarà il primo progetto BRC-20 a “gamificare” l'apprendimento sulla blockchain

Il team di 99Bitcoins prevede inoltre di adottare la cross-chain di token 99BTC.

Una volta terminata la fase di lancio su Ethereum, 99BTC farà da ponte e diventerà il primo progetto di educazione crypto che utilizza il nuovo standard di token BRC-20 sulla blockchain di Bitcoin.

I token BRC-20 su Bitcoin hanno suscitato enorme interesse come prossima frontiera per la tokenizzazione sulla blockchain più grande del mondo.

Essendo uno dei primi ad adottarlo, il team di 99Bitcoins Token spera di posizionarsi in prima linea in questo ecosistema in crescita, che sarà presto pieno di NFT, dApp e tanto altro.

L’ambiziosa visione cross-chain del team ha attirato l’interesse anche degli influencer del settore. Grandi nomi come Michael Wrubel e Crypto Gains, che hanno un seguito complessivo di quasi 450.000 persone, hanno elogiato 99BTC nei loro ultimi video.

Con questi due influencer che decantano lodi a 99BTC, il token potrebbe presto essere sul radar di centinaia di migliaia di potenziali investitori. Si tratta di un processo che sembra ben avviato, con oltre 20.000 persone che ora seguono la pagina Twitter ufficiale del progetto.

Oltre 1,2 milioni di dollari raccolti nella ICO di 99Bitcoins Token prima del lancio su DEX

Considerati questi elementi, non c’è da meravigliarsi che gli investitori vogliano partecipare all’ICO di 99BTC.

L'ICO ha già raccolto oltre 1,2 milioni di dollari e molti credono che l'allocazione dei token potrebbe esaurirsi se la diffusione attuale è destinata ad aumentare.

Una volta terminata la ICO, o una volta esauriti i token, gli sviluppatori prevedono di listare 99BTC sui principali DEX.

Ciò probabilmente aprirà le porte ai trader che desiderano ottenere esposizione a uno dei primi progetti focalizzati sulla gamification dell’esperienza educativa a tema crypto.

Considerando la recente mancanza di nuove piattaforme educative, combinata con un sentiment positivo del mercato crypto, la quotazione DEX di 99BTC potrebbe essere il catalizzatore di un prossimo rally.

Tuttavia, allo stato attuale, i primi sostenitori hanno ancora molto tempo per partecipare all’ICO prima del debutto sul mercato del token.

Attualmente, i token da 99BTC possono essere acquistati tramite ICO per soli $ 0,00104.

Ma con questo prezzo destinato ad aumentare in meno di 24 ore, i potenziali investitori hanno poco tempo per assicurarsi i token al prezzo più basso possibile.

