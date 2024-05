The Gories: il gruppo garage punk statunitense sul palco dello sPAZIO211

Dagli States a Torino, i The Gories arrivano in concerto allo sPAZIO211 il 19 settembre alle ore 21.

L'album di debutto dei Gories, "Houserockin'", è uscito nel 1989, seguito da altre pietre miliari del genere come "I Know You Fine, but How You Doin'" e "Outta Here".

Riconosciuti per le loro energiche performance dal vivo e per il loro suono grezzo e distorto, influenzato dal blues, dal garage rock e dal punk, i Gories hanno avuto un impatto significativo sulla scena musicale underground degli anni '80 e '90, influenzando numerosi artisti nel corso degli anni. In apertura gli Sloks: RawPower, Super Primitive Garage Punk, Desperate No-Wave, Trashed out Rock'n'roll combo da Torino.

Per info: www.spazio211.com