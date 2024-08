Germania, automobili e consumi frenano l'economia piemontese: il Pil della regione perde quasi un punto percentuale

Dati a sorpresa

“La variazione percentuale negativa del trimestre giunge un po’ a sorpresa, in quanto l’andamento dei primi due mesi faceva ipotizzare un diverso andamento del Pil – commenta Vladimiro Rambaldi, presidente del Comitato Torino Finanza – non siamo ancora in recessione, per la quale occorrono due trimestri consecutivi negativi. Ci potrebbero essere condizioni favorevoli per un ritorno in terreno positivo da un allentamento della politica monetaria e da una accelerazione del PNRR, che su tutto il territorio nazionale è ancora in ritardo. A patto che non peggiori ulteriormente il panorama internazionale, con le ombre sull’economia statunitense, la guerra in Ucraina e le gravi tensioni in Medio Oriente. Anche la cifra dell'inflazione regionale (+0,6%) va letta in due modi: da una parte è migliore della media europea e consente un certo recupero di competitività, dall'altra parte indica che la domanda interna di consumi è debole”.