The Phair 2024: tutto pronto per la quinta edizione che si chiuderà con Una Notte alle Ogr Torino

Torna per la sua V edizione l’appuntamento annuale dedicato all’arte e alla fotografia The Phair | Photo Art Fair da venerdì 3 a per la prima volta alle OGR Torino, centro di cultura e innovazione unico in Europa, dedicato alla sperimentazione artistica, musicale, scientifica, tecnologica e imprenditoriale. Le OGR Torino riserveranno a The Phair la Sala Fucine, area iconica delle ex Officine per la riparazione dei treni. Come immagine guida di questa V edizione è stata scelta Blue Vignette 4, una fotografia in bianco e nero con pittura a spray dell’artista sudafricano Robin Rhode.



Le novità di questa edizione



La prima giornata di The Phair, venerdì 3 maggio, si concluderà con Una Notte alle OGR Torino / The Phair - Photo Art Fair & Exposed Festival, serata organizzata da Club Silencio che animerà gli spazi di OGR dalle ore 18 all’1 tra musica elettronica e giochi a tema.



Altra novità dell’edizione 2024 di The Phair è il progetto Orizzonti Urbani. Visioni e prospettive di otto artiste del territorio, fortemente voluto per valorizzare la ricerca artistica portata avanti a livello internazionale da artiste che lavorano a Torino. Ogni protagonista verrà intervistata, così da creare un racconto vario della scena artistica locale. Tra le figure che parteciperanno al progetto: Maura Banfo, Roberta Bruno, Monica Carocci, Eva Frapiccini, Marzia Migliora, Marilena Noro, Elisa Sighicelli e Grazia Toderi.



Inoltre, grazie alla collaborazione con La Stampa, The Phair organizzerà quattro incontri dedicati alle innovazioni che la fotografia ha portato in diversi ambiti: nella cronaca giudiziaria, nell’architettura<wbr></wbr>, nella moda e nel turismo.



Importante anche la collaborazione di The Phair con TAG – Torino Art Galleries, che lavoreranno in sinergia per ospitare sul territorio un folto numero di collezionisti e per offrire visite guidate alle gallerie associate di TAG – Torino Art Galleries che parteciperanno a The Phair, tenute da Elisabetta Chiono, Presidente di TAG.



Nasce quest'anno il Premio Spada Partners dall'iniziativa esclusiva, promossa dallo studio Spada Partners in collaborazione con The Phair, volta a sostenere un artista - senza limiti di nazionalità o età - attraverso l’acquisizione di un’opera che fornisca la più interessante e completa fotografia dei tempi in cui viviamo.



Inoltre, per la prima volta la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT farà un’acquisizione di un’opera esposta a The Phair.



Le gallerie presenti a The Phair 2024



Saranno molte le gallerie italiane e straniere di arte contemporanea e di fotografia che parteciperanno a The Phair. Presenti infatti trentanove gallerie, selezionate per garantire un elevato livello qualitativo e una proposta organica, provenienti dall’Italia ma anche da Germania, Francia, Montenegro, Svizzera e Principato di Monaco.