Addio all'ultima soubrette di Torino: muore a 87 anni Wilma Zavart, aveva lavorato con Macario e Dapporto

L'ex soubrette, che a metà luglio aveva compiuto 87 anni, ha lavorato al fianco dei principali attori comici dell'epoca, tra questi anche Erminio Macario di cui fu una delle prime ballerine. A testimoniare la sua carriera tantissime fotografie che nel 2022 furono esposte in una mostra all'interno della Tettoia dell'Orologio di Porta Palazzo, quartiere nel quale la donna ha vissuto per anni.

Torino dice addio a Wilma Zavattaro, in arte Wilma Zavart, una delle ultime testimoni dell'avanspettacolo torinese.

Wilma Zavattaro alle sue spalle ha lasciato un passato glorioso da stella dell'avanspettacolo torinese.

"Se rifarei tutto daccapo? Certo! Potessi ricomincerei subito a fare teatro” ci raccontava in un'intervista vis à vis, due anni fa.

Con un carattere dolce, ma al tempo stesso forte e combattivo, ha calcato i palchi dei migliori teatri italiani e ha lavorato insieme agli attori comici più in voga dell'epoca. Tra le foto più iconiche della sua carriera quelle che la ritraggono seduta sul terreno di gioco dello stadio comunale di Torino in compagnia proprio di Macario in occasione dello spettacolo 'Undici sul ramo' dedicato al Grande Torino.

"Ho ricevuto tante batoste, ma sono sempre andata avanti. Ormai quel mondo, delle riviste e delle soubrette, non c’è più, ma è incredibile averne fatto parte”.

Testimone di una Torino che non c'è più, ha ballato al Teatro Regio e al Maffei. Ha calcato anche i palchi dei teatri di Roma, Milano e Napoli. Oltre che con Macario, ha lavorato anche con Mario Ferrero, Carlo Dapporto, Ric e Gian.