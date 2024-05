A Rivoli, torna il Festival del Benessere: 40 espositori per scoprire come prendersi cura di sé

Domenica 5 maggio, dalle 10 alle 19, piazza Martiri della Libertà a Rivoli ospita la terza edizione del Festival del Benessere organizzato da TurismOvest, il Consorzio per la Promozione e lo Sviluppo Turistico e Culturale della Città di Rivoli.

L’evento coinvolgerà numerose realtà del territorio e vedrà l’intervento di una quarantina di espositori, in grado di regalare ai visitatori una ricca panoramica legata al mondo del benessere.

Un’occasione per conoscere meglio, sperimentare e avvicinarsi a discipline orientali come yoga e shiatsu, ma anche a tecniche di massaggio e pratiche di riequilibrio energetico, per coccolarsi ed entrare in contatto con il proprio corpo in un percorso affascinante.

Si tratta di un progetto di grande impatto, in quanto coinvolge numerose realtà della città al fine di valorizzare e creare una vetrina delle attività locali che operano nel settore, parte attiva della giornata con iniziative create appositamente per l’occasione, e permette ai visitatori di fare un viaggio alla ricerca del benessere psicofisico. Previste dimostrazioni per il pubblico.

Come sempre gli eventi sono anche l’occasione giusta per partire alla scoperta del territorio di Rivoli e delle sue ricchezze.

Il Festival del Benessere aprirà un maggio di grandi eventi.

Sabato 11 maggio, infatti, piazza Fratelli Cervi ospiterà un evento di grande impatto. In serata è infatti previsto, a cura di TurismOvest, uno spettacolo di fontane luminose con l’acqua che sembrerà danzare al ritmo della musica. Non mancheranno interventi musicali che faranno cantare e ballare il pubblico e, già dalle 19 e fino a tarda serata, saranno a disposizione alcuni stand enogastronomici per gustare qualche prelibatezza e aspettare con entusiasmo lo spettacolo.

Sabato 25 maggio, dalle 21 alle 24, sfila a Rivoli la bellezza con una serata dedicata alle selezioni provinciali di Miss Italia. Il celebre concorso arriva in città, ospitato nella suggestiva piazza del Castello (piazzale Mafalda di Savoia) per una serata tra bellezza e spettacolo impreziosita da musica ed esibizioni a cura di TurismOvest. Per l’occasione la Caffetteria del Castello di Rivoli rimarrà aperta fino alle ore 23 per degustare cocktail, vini, birre, caffè e gelati.