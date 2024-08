A Torino l’aria diventa elettrica: in poche ore centinaia di scariche sulla città [FOTO E VIDEO]

Quello di mercoledì è stato un temporale che, visto il pregresso del 2 agosto, ha fatto temere per il peggio. Così a Torino in pochi minuti, dopo le prime gocce, molte vetture hanno cercato riparo sotto i portici di via Roma e non solo. Si temeva per i propri parabrezza, per l’incolumità delle macchine e di se stessi, ma, passato il maltempo, si è potuto appurare come, nonostante qualche disagio il fenomeno eccezionale di venerdì scorso non avesse nulla a che vedere con quanto avvenuto martedì. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TorinOggi (@torinoggi.it)

Come riportano i dati di Datameteo.com precipitazioni hanno superato in alcuni punti i 30 mm (venerdì scorso hanno sfiorato i 90 mm a Venaria), mentre le raffiche di vento sono state simili a quelle della settimana scorsa con punte a 75 km/h.

Le grandinate hanno colpito con prevalenza la zona tra Grugliasco e Mirafiori con chicchi che a Gerbido erano di 4 centimetri di diametro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TorinOggi (@torinoggi.it)

Ma il fenomeno più significativo ha riguardato i fulmini che si sono “scaricati” in Città. Come si può notare nella mappa fornita sempre da Datameteo.com, ogni marker blu rappresenta una scarica registrata dalla rete di rilevazione fulmini. La geolocalizzazione, bisogna precisare, è approssimativa, ma la quantità di fulmini ha superato il centinaio in poche ore.

In certi casi, come riportato nella cronaca di ieri, i lampi sono caduti anche vicino a persone. Uno in particolare si è scaricato in Piazza Campanella a poca distanza dal tram 13, che viaggiava carico di passeggeri, provocandogli un guasto elettrico per cui sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Non solo. Fuori Torino un albero è stato colpito da un fulmine a Nole, mentre a Trofarello una scarica ha colpito una centralina elettrica provocando un principio di incendio.

Colpita anche particolarmente la provincia di Cuneo, con decine di fulmini “caduti” nelle vallate e nei comuni vicini al capoluogo e nel saviglianese. Qui una saetta ha fatto saltare tutte le celle frigo di un’azienda lattiero casearia di Vottignasco.