Dalla Melevisione a Margherita Oggero, l'Istituto Rosine si apre per il Salone OFF

Il Polo Artistico e Culturale dell’Istituto delle Rosine apre per la prima volta al pubblico il suo giardino storico in occasione del Salone OFF, rassegna che presenta eventi diffusi sul territorio prima e durante il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Il giardino storico si trova all’interno del vasto complesso edilizio ottocentesco dell’Istituto delle Rosine e ne rappresenta il polmone verde fino a oggi riservato esclusivamente alle appartenenti all’Ordine religioso. Su di esso si affaccia la doppia colonnata progettata da Giuseppe Talucchi.

Per il salone Off e per il Salone Internazionale del Libro, il Polo Artistico e Culturale ha un ricco programma di eventi.

Sabato 4 maggio, alle ore 18: “Concerto di note e di versi – L’Opera nel giardino delle Rosine”, in collaborazione con Tamara’s Opera Singers School.

Ingresso da via Plana 8.

Tamara Traskikh, artista poliedrica, mezzosoprano e docente di canto, presenta Edward Lyashuk (basso), Sarah Causse (mezzo soprano), Alexandra Podylova (soprano). Accompagnati al pianoforte dal Maestro Achille Lampo, interpretano brani di W.A.Mozart, da “Le nozze di Figaro” (Non più andrai farfallone amoroso - Voi che sapete - L’ho perduta, me meschina - Non so più cosa son cosa faccio) e da ”Don Giovanni” (La ci darem la mano – duetto) e brani di J. Massenet (Elegia).

Martedì 7 maggio, in via Plana 8, alle ore 18: “Incontro con l’autrice”: Margherita Oggero presenta “Brava Gente” (Harper Collins) dialogando con Laura Pompeo, autrice della fortunata rubrica web Da Casa Con.

Margherita Oggero è una nota e amata autrice torinese, creatrice pluripremiata di numerosi best-seller, che sono diventati anche fortunate serie tv.

Mercoledì 8 maggio alle ore 18, sempre in Via Plana 8: “Incontro con l’autore”, Danilo Bertazzi

Danilo Bertazzi, attore e autore di programmi tv per ragazzi (Tonio Cartonio di Melevisione) dialoga con Sara D'Amario e con il pubblico sulla TV di ieri e la TV di Oggi, da Melevisione a Calzino. Un'occasione per incontrare un artista che ha cresciuto un’intera generazione di bambini.

Danilo Bertazzi da maggio inizierà una serie di laboratori per bambini presso il Polo Artistico e Culturale Le Rosine.

Giovedì 9 maggio, alle ore 21, presso il Teatro Astra di Via Rosolino Pilo, 6, La Chiave a Stella di Primo Levi (Giulio Einaudi editore) - Spettacolo di teatro-formazione - Prima nazionale (co-prodotto da Empatheia srl e Camera di Commercio di Torino, in collaborazione con Associazione Ancora).

Con: Sara D’Amario, Andrea Galli, regia di François-Xavier Frantz

Un dialogo ritmato tra Tino Faussone e il Narratore. Un racconto che sa fare ridere e commuovere seguendo le peripezie di Faussone, che attraverso il suo lavoro esplora il mondo, incontrando vari ostacoli ma anche sorprese e piaceri. È un'odissea moderna, un viaggio pieno di avventure.

L’attrice Sara D’Amario dà voce a Tino Faussone e permette a tutti di riconoscersi; il formatore Andrea Galli, traduce alcuni passaggi in chiave formativa, sottolineando l’attualità potentissima di questo romanzo.

Per informazioni: 011.964.21.99 - info@empatheia.it

Biglietti su: www.vivaticket.com

Venerdì 10 maggio, alle ore 18, all’Istituto delle Rosine, ingresso di Via Plana, 8, “Incontro con l’autore”: Michele Vietti presenta “Valli di Lanzo in movimento” con Massimo Striglia, Direttore Generale dell’Istituto delle Rosine.

Michele Vietti, avvocato, docente universitario, già parlamentare, sottosegretario al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia e Finanze, Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, attualmente Presidente di Finpiemonte e dell’associazione delle finanziarie regionali italiane (Anfir), è anche presidente della Società Storica delle Valli di Lanzo. In questa veste ha scritto l’introduzione al volume “Valli di Lanzo in movimento” nella collana editoriale del sodalizio.

Domenica 12 maggio, alle ore 18, all’Istituto delle Rosine, ingresso di via delle Rosine, 11 “Incontro con l’artista”: la fotografa Ivana Sunjic presenta “Aspettando la mostra “Reborn - Through India to my soul”dialogando con Sara d’Amario.

Ivana Sunjic, fotografa, autrice bestseller e assistente di Steve McCurry, è nota per la sua fotografia di ritratti e di reportage. Racconterà le magiche atmosfere indiane, presentando una fotografia nuova, che unisce l’arte degli antichi pittori dell’Occidente con la spiritualità dell’Oriente.

Lunedì 13 maggio, alle ore 17,30, in via delle Rosine 11, incontro con l’illustratrice Manga e fumettista Wada Shinobu.

Illustratrice e fumettista, nata a Hiroshima, in Giappone, vive e lavora a Torino.

Illustratrice per siti web e libri, è rinomata per la sua capacità di disegnare una vasta gamma di personaggi con un semplice tratto e per il disegno Manga. Collabora anche alla realizzazione di molti cartoni animati pubblicitari e scrive articoli sulla vita quotidiana in Italia per il pubblico giapponese. Wada Shinobu realizzerà dal vivo disegni Manga.

Lunedì 13 maggio, alle ore 18,30: in via delle Rosine, 11, incontro con l’autore: Massimo Striglia espone le sue vignette “Questomondodimax” (ed. disegnodiverso),

Il direttore generale del Polo Artistico e Culturale “Le Rosine” disegna e dialoga con Paola Gribaudo, editrice d’arte e Presidente dell’Accademia Albertina di Torino.

Martedì 14 maggio, alle ore 18, in via Plana, 8 : Alberto Fortis Live, “musica e racconti”.

Alberto Fortis, cantautore e polistrumentista di fama internazionale, torna a Torino. Sarà al Salone Off per un’anteprima delle sue ultime creazioni e qualche grande successo del passato, con pianoforte e voce. La sua continua ricerca in campo musicale e poetico nutre orecchie, cuori e cervelli di ogni et