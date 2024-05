Il concerto di Flor Bertotti cambia location: dall'Inalpi Arena al Teatro Concordia di Venaria

Si comunica che, per motivazioni tecnico-logistiche indipendenti dalla volontà dell'artista e dell'organizzatore, gli show di Flor Bertotti di Torino è spostata al Teatro Concordia di Venaria nella stessa data: domenica 12 maggio.

I biglietti di parterre/posto unico rimarranno validi. I biglietti acquistati per gli altri settori verranno rimborsati automaticamente. Eventuali rimborsi per coloro che hanno acquistato nei punti vendita potranno essere richiesti da oggi ed entro il 9 maggio sul sito del circuito in cui è stato effettuato l'acquisto.

I nuovi biglietti sono disponibili online. Maggiori info su vivoconcerti.com