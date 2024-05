“L’abbraccio di un orsetto”, Amnesty International Torino porta in scena i pensieri dei condannati a morte

Dietro ogni sentenza di condanna a morte ci sono persone, con le loro storie, i loro pensieri: gli attivisti di Amnesty International Torino, insieme al comitato Paul Rougeau, hanno scelto di raccontarle con uno spettacolo teatrale, “L’abbraccio di un orsetto”, in scena sabato 11 maggio, alle 21, al circolo Arci Kontiki di via Cigliano 7 a Torino.

Gli attivisti porteranno sul palco i pensieri e le parole scritte da un condannato nel braccio della morte: è Fernando Eros Caro, Nandy per gli amici, nativo americano Yaqui, detenuto nella prigione di Stato di San Quentin, in California, trovato morto nella sua cella il 28 gennaio 2017, condannato per duplice omicidio. Ascoltare il suo racconto, i rimpianti per non aver visto crescere i suoi figli, l’angoscia dell’attesa dell’esecuzione, diventa un modo per

riflettere sul sistema carcerario, sul tema della pena di morte, sull’importanza dei piccoli gesti che danno speranza a chi è privato della libertà, simboleggiati da un orsacchiotto di peluche che infonde a Nandy po’ di conforto.