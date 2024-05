Il generale Galletta in visita al comando regionale dei carabinieri

Nella mattina di oggi, giovedì 23 maggio, il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, si è recato in visita al Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, dove è stato ricevuto dal Comandante, il Generale di Brigata Antonio Di Stasio, ed ha incontrato il personale della sede, gli Ufficiali Comandanti delle articolazioni territoriali, una rappresentanza dei militari in servizio nelle Provincie e in Aosta, nonché una delegazione dell’Arma in congedo, cui ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento per l’impegno profuso al fine di condividere la responsabilità di garantire la sicurezza delle collettività e delle Istituzioni.

Il Generale Galletta, che sino al prossimo 1° giugno continuerà a svolgere la funzione di Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha inteso sottolineare, altresì, la soddisfazione che ciascun Carabiniere deve nutrire nell’espletamento del servizio presso i Reparti d’appartenenza, dove non mancherà di recarsi, anche per rendere ancor più concreta la propria vicinanza. Il Generale Di Stasio, nel prendere a sua volta la parola, ha voluto manifestare al Generale Galletta la propria riconoscenza per aver onorato i Carabinieri del Piemonte e della Valle d’Aosta con una visita tanto attesa quanto gradita, ricordando insieme all’alto Ufficiale Generale, all’epoca Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, il periodo in cui aveva già avuto il piacere di operare alle sue dipendenze al comando del Provinciale Carabinieri di Palermo.

La visita è poi proseguita presso le Autorità di Torino, tra le quali il Procuratore Generale f.f. e Avvocato Generale della Corte d’Appello, Giancarlo Avenati Bassi, il Presidente della Corte d’Appello, Edoardo Barelli Innocenti, e il Prefetto della Provincia, Giovanni Cafagna. Tra i numerosi incarichi, il Generale Galletta, nell’arco di oltre 40 anni di dedizione al servizio dell’Arma dei Carabinieri e del Paese, ha ricoperto, nell’ambito del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, quelli di Capo Ufficio Criminalità Organizzata, di Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore e di Capo del III Reparto, rivestendo, inoltre, le cariche di Comandante Provinciale Carabinieri di Brescia, di Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, di Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri, di Comandante delle Divisione Unità Specializzate Carabinieri, di Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” e di Comandante Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”.