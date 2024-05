Gonfiabili Peraria: un’idea di sicuro successo

Nata nel 1996, Peraria, azienda di Villafalletto, ha costruito la sua crescita su una costante ricerca di nuove idee, studio di ogni singolo settore e innata creatività. La storia di Peraria parte dai Gonfiabili publi-promozionali, nella cui realizzazione ha impiegato le sue competenze, diventando punto di riferimento in Italia e all’estero. Una vera e propria eccellenza piemontese in un settore che nel tempo si è popolato di competitor e nel quale l’alta qualità, la tecnologia e il lavoro fatto bene, sono le uniche chiavi del successo.

Peraria, con i suoi gonfiabili, è presente nelle maggiori manifestazioni sportive, in Italia e all’estero, ma non solo, la versatilità delle sue opere, l’accuratezza della lavorazione dei tessuti e la vividezza e la resistenza dei colori di stampa, li rende ideali per essere utilizzati in qualsiasi ambito: in occasione della Milano Design Week 2024, Peraria ha infatti prodotto un gonfiabile che riproduce la famosissima scultura del “Il pensatore” di Auguste Rodin – rivisitato e reinterpretato dal maestro Ugo Nespolo - installato e in esposizione, nel cortile dell’Università IULM.

Nel mondo dell’arte Peraria si era, per altro, già cimentata nel settembre 2023, all’interno della manifestazione Alingue e Apostrofi: 150 anni (+1) dell'Era Patafisica”, sempre in collaborazione con il maestro Ugo Nespolo, realizzando un gonfiabile riproducente Père Ubu, personaggio iconico della Patafisica, alto 4 metri.

Tanti sono gli eventi e le località dove, nella Stagione sciistica 2023/2024, hanno svettato i colorati Gonfiabili di Peraria, come quello del lounge EA7 e la postazione Djset, con un gonfiabile montato su un gatto delle nevi. Ma non solo, uno dei progetti più prestigiosi è stato quello che ha riguardato la realizzazione di uno stand gonfiabile, per Spia Srl, a forma di montagna, con all’interno vere e proprie vetrine, che hanno messo in evidenza i prodotti proposti. Sono progetti di raffinato effetto e di grande efficacia, che hanno consentito ai clienti di far risaltare marchio e prodotti, in strutture solide e sicure.

Molto curati e di grande impatto sono anche i gonfiabili publi-promozionali realizzati per Pirelli, sempre in occasione di eventi sciistici, o le strutture installate alla partenza e al traguardo della Coppa del Mondo di sci femminile, a conferma dell’elevata qualità dei gonfiabili Peraria, che possono resistere in condizioni climatiche estreme.

Di grande effetto è stata anche l’installazione del gonfiabile di Rai Radio2 davanti alla facciata del casinò di Sanremo in occasione e per tutta la durata del Festival Nazionale della Canzone Italiana.

Le realizzazioni Peraria sono, sempre più, la chiara dimostrazione che non esiste progetto o idea che l’azienda non possa trasformare in un gonfiabile, evidenziando anche il grande potenziale di strutture che hanno impieghi in un ampio ventaglio di ambiti.