Per gli esperti del canale americano CNBC, l’Ucraina può ancora combattere, ma non vincere

Tutti ora si chiedono se l’ultimo pacchetto USA da 61 miliardi di dollari farà la differenza sul campo di battaglia oppure no. Quel che è certo è che consentirà agli ucraini di combattere ancora per un po’. Ma con quali prospettive di successo? Come riferisce il sito Strumenti Politici, il canale americano CNBC lo ha chiesto a diversi esperti. Le loro risposte hanno sfumature diverse, ma un’unica sostanza: la vittoria di Kiev è fuori discussione. Nel breve termine proseguirà certamente la lotta e magari riporterà qualche buon risultato, ma solo nel senso di evitare che i russi sfondino presto e in tutti i punti in cui vorrebbero. Occorre anche vedere se gli americani e gli europei daranno altri aiuti, quanti e quando. Per adesso il pacchetto approvato ad aprile dovrebbe impedire che la sconfitta ucraina si concretizzi in estate. Poi ci sarà la campagna elettorale americana e infine le presidenziali. Dopo di che l’Ucraina conoscerà effettivamente il suo destino, che potrebbe comportare tanto un cessate-il-fuoco quanto un accordo di pace, magari temporaneo - ma meglio di niente. Lo specialista di Europa centrale e orientale Tursa, della società di consulenza Teneo, afferma che sempre più cittadini ucraini sarebbero disposti ad accettare di cedere i territori alla Russia, pur di mettere fine alle ostilità. Prima comunque Kiev dovrebbe concordare con gli alleati occidentali se provare a ottenere una vittoria, ad esempio un recupero di territori, oppure deve rassegnarsi. Per il momento, però, l’arrivo dei finanziamenti e degli equipaggiamenti ha ringalluzzito i vertici ucraini, che ora sono nuovamente convinti di potercela fare, dice il direttore Centre for Military and Legal Studies, l’analista militare ucraino Musiyenko.