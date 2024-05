Collegno: arriva la "One Night Boxe"

Ritorna venerdì 10 maggio 2024 dalle ore 20.30, al PalaCollegno, in provincia di Torino,

la One Night Boxe, il famoso evento di pugilistica internazionale, organizzato dalla Viking Events di Giuseppe Riga e Vincenzo Campanini, promotrice e produttrice del format “One Night Boxe”, con la collaborazione di Antonio Pasqualino, coach di fama nazionale che ha formato nella sua palestra "Asd Boxe Grugliasco" diversi campioni italiani e l'operato della promoter internazionale di pugilistica Rosanna Conti Cavini.

Durante l'evento One Night Boxe, agli eventi sottoclou, seguiranno tre incontri valevoli per titoli internazionali:

Mediterraneo IBF pesi welter: Fontana Andrea vs Joshua Riccardo.

Europeo IBF pesi mediomassimi: Abatangelo Stefano vs Nasser Bukenya.

Mediterraneo IBO pesi welter: Scarpa Andrea vs de Paz Olmo.

Grande attesa per questa serata che avrà come palcoscenico il PalaSport di Collegno (TO), dove già si preannuncia un pubblico di appassionati della grande boxe e non solo, visto che i tre titoli in gara vedranno coinvolti tre pugili torinesi:

Stefano Abatangelo, Andrea Scarpa e Andrea Fontana.

L'evento One Night Boxe, per l'importanza dei tre titoli assegnati, sarà trasmesso, sia in diretta che in differita, da RAISPORT (canale 58).

Uno speciale "priveè" sarà allestito "sottoring" per ospitare vari storici personaggi della grande Boxe, istituzioni, giornalisti e altri nomi noti



Indirizzo: PalaCollegno, Via Antica di Rivoli, 21, 10093 Collegno (TO).

Biglietti in vendita sulla piattaforma Eventbrite sotto One Night Boxe



– ore 18.00 apertura biglietteria e apertura cancelli

– ore 18.30 inizio incontri sottoclou;

– ore 20.30 inizio incontri titolati.

Per info:

Segreteria organizzativa e ufficio stampa:

Virginia Sanchesi - Tel. 335 6466233