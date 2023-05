Notte di maltempo, duramente colpito il Canavese: a rischio l'intera produzione 2023 dell'Erbaluce

La grandinata e le forti piogge della notte scorsa, quella tra sabato 27 e domenica 28 maggio, hanno provocato ingenti danni soprattutto nel Canavese, dove sono compromesse le coltivazioni e i vitigni.

Dopo la siccità dell’inverno appena trascorso e delle prime settimane della primavera, la pioggia salutare di maggio era stata accolta con sollievo dal mondo agricolo che però non si aspettava fenomeni temporaleschi con forte vento, piogge violente e grandine come quello di ieri sera.

San Benigno, Caluso e alcuni territori limitrofi sono stati tra le zone più colpite dalle precipitazioni che localmente hanno dato luogo anche nubifragi che hanno scoperchiato tettoie, creando danni, specie al settore agricolo.

Bartolomeo Merlo, presidente del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese, commenta, sconsolato che “seppure sia ancora difficile stimare l’entità dei danni, nella parte bassa di Caluso, la perdita è quasi al 100%, quindi nell’anno dell’Erbaluce, vitigno della regione Piemonte, non avremo produzione. Nella parte collinare, molte viti erano già fiorite, attualmente è difficile capire se ci potrà essere o meno una certa ripresa. Purtroppo laddove la grandinata è stata più violenta, possiamo temere anche conseguenze per le vendemmie future oltre che per quella del 2023. Andando verso Mazzè, invece, non vi sono stati particolari problemi”. Ivo Actis Dana, presidente della Cantina della Serra, solidare con i colleghi calusiesi, comunica che “nella nostra area, a cavallo tra le province di Torino e Biella, intorno al lago di Viverone, è solo piovuto, senza creare particolari problemi”.

Il presidente di Confagricoltura Torino, Tommaso Visca di fronte a tale calamità commenta ”il mutamento climatico è ormai un dato di fatto che non si può più ignorare. Non si tratta più di fenomeni isolati ma di un concatenarsi di emergenze, dalla siccità ai nubifragi, che mettono a rischio il settore primario. Confagricoltura Torino è vicina agli agricoltori colpiti. Siamo in attesa di una valutazione più precisa del disastro ma già si percepiscono ingenti perdite in alcune zone per i viticoltori ma anche per frutticoltori e cerealicoltori.”