“La Malnata” Beatrice Salvioni di scena a Volpiano per Salone Off

Venerdì 31 maggio alle 18 in piazza Vittorio Emanuele II (di fronte al Municipio), Beatrice Salvioni presenta il suo romanzo d’esordio «La Malnata» (Einaudi); evento organizzato dalla biblioteca comunale di Volpiano nell’ambito del Salone Off (gli eventi sul territorio del Salone del Libro di Torino), dialoga con l’autrice Pierluigi Gassino del Consiglio di biblioteca, partecipano i Coscritti 2006. Per l’occasione, viene inaugurato il nuovo box del bookcrossing, dove lasciare o prendere i libri per condividerli con altre persone.

Così la presentazione: "La Malnata è quello che siamo quando ci viene detto che non siamo conformi alla “norma” in cui la società vorrebbe incasellarci, è quella voce che ci dice di non vergognarci di far valere la nostra verità. La Malnata è la divergenza che viene additata, che fa paura e attira pregiudizi, accusata di portare maledizioni; ma in realtà incute timore perché, pur non essendo altro che una ragazzina, può portare alla luce tutte le storture di quel regime che la vuole ostracizzare. Quando qualcuno fa di tutto per farti tacere significa che ha paura di ciò che dirai".