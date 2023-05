Blitz delle forze di polizia nei quartieri della Movida: sanzionati 7 locali

Nella scorsa notte hanno avuto luogo i controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia - Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale - nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della “movida”.



Il blitz, partito alle 20 del sabato sera, si è concentrato in piazza Vittorio Veneto, piazza Santa Giulia, via Giulia di Barolo, via Vanchiglia, via Bonafous, via Matteo Pescatore, via Berthollet, via Saluzzo e via Belfiore.



Complessivamente, sono stati sottoposti a controllo 319 avventori, oltre a diversi locali di ritrovo e a 7 minimarket. In 4 è stata riscontrata e sanzionata, con un'ammenda di 160 euro, la vendita di alcolici dopo le ore 21; in uno, la vendita di alcol dopo le 24: in quest'ultimo caso l'ammenda è stata di 6.666,67 euro.



Un locale di via San Domenico è stato invece sanzionato per occupazione abusiva del suolo pubblico, omessa esposizione dei prezzi, violazione del regolamento sull’inquinamento acustico, con un'ammenda di circa 2.400 euro. Mentre un altro in via Balbo è stato sanzionato per riproduzione di musica ad alto volume con ammenda di 160 euro.