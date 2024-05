"I Venerdì del Libro", all’Osteria Rabezzana di Torino per arriva "Facchiotami" di Giuseppe Bailone

La musica e il ritmo delle preghiere dell’asilo fondono insieme parole diverse: fa’ che io ti ami. Nasce un fantasma dal fascino irresistibile. “Facchiotami” (Edizioni Asterios) di Giuseppe Bailone è un viaggio alla ricerca del Facchiotami. Dai sogni infantili ai sogni della ragione. Alla riscoperta del mondo contadino, dei suoi proverbi, per capire che l’utopia è possibile se impara dall’agricoltura a misurarsi con le radici del reale. Una visita ai centauri di Hobbes. Una fuga con Socrate e con il figliol prodigo dopo il ritorno. Un incontro con il giovane ricco in cerca della perfezione. Un viaggio sulle navi di Platone, di Marx e di Protagora.

Un salto di Eloisa e Abelardo fuori della storia. La partenza di Penelope da Itaca. Un tentativo di riordinare le parole messe in agitazione dal cedimento dell’ordine alfabetico. Il gusto di riaprire pagine definitive. La sorpresa di scoprire ciò che da sempre è sotto gli occhi. Nel 2000, Norberto Bobbio ne ha scritto: “Non solo l’ho letto pagina dopo pagina, ma l’ho centellinato … La lettura del Suo libro, semplice, chiaro, netto nei giudizi… mi ha dilettato, fatto riflettere e mi ha aiutato a capire che anche un vecchio stanco e sazio può provare la gioia di un nuovo incontro e il piacere dell’apprendimento”.

Giuseppe Bailone, ha insegnato storia e filosofia nei licei. Dal 2005 tiene corsi di filosofia all’Università Popolare di Torino. Dopo Facchiotami ha pubblicato Viaggio nella filosofia europea (2006), Il mito di Antigone nella sinistra antagonista (2008), Viaggio nella filosofia dalle origini greche a fine Ottocento, articolato in undici quaderni annuali (2009/19), Il cammino di Kallipolis (2021).

L’ingresso è libero. Prenotazione consigliata.

I VENERDÌ DEL LIBRO

“I Venerdì del Libro” è il nuovo ciclo di appuntamenti dell’Osteria Rabezzana, in programma dalle ore 18 alle 19.30 dall’8 marzo al 24 maggio, dedicato alla presentazione di libri, romanzi e saggi. Una serie di incontri organizzato in collaborazione con Unipop Fondazione Università Popolare di Torino ed Edizioni Tripla EEE - per dare spazio alla voce degli scrittori in un luogo informale come l’Osteria Robezzana, nella Sala Botti.

