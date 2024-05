Con Agriflor un piccolo 'assaggio' di natura in attesa dell'appuntamento con Flor

Domenica 12 maggio, dalle 9 alle 19 in Piazza Vittorio Veneto a Torino, torna l’appuntamento mensile con Agriflor, il mercatino di piante, fiori e prodotti agroalimentari artigianali organizzato da Orticola del Piemonte.

Un vero e proprio “antipasto” all’insegna della Natura in vista dei “piatti forti” di fine mese: il Festival del Verde, dal 20 al 26 maggio a Torino e provincia, e FLOR Primavera 2024, dal 24 al 26 maggio presso i Giardini dei Musei Reali di Torino.

Agriflor maggio metterà come sempre in piazza una piccola rappresentanza di alcuni dei migliori vivaisti e produttori agricoli piemontesi con le loro eccellenze vivaistiche e alimentari per offrire una giornata di svago immersi nel verde anche in centro città.