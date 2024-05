Kenta Suzuki al Japan Show di Cremona

Si avvicina la terza edizione del Japan Show - Salone della cultura giapponese e Italian Koi Expo - Campionato Internazionale di carpe giapponesi, in programma il 18 e il 19 maggio alla Fiera di Cremona. Oltre 70 espositori che propongono: artigianato, libri, specialità gastronomiche, oggettistica, accessori per lo sport ma anche bonsai, itinerari di viaggio e molto altro. L’esposizione è arricchita da un programma di oltre 50 eventi con laboratori, workshop, presentazioni, mostre e conferenze con ospiti d’eccezione come il famoso influencer giapponese Kenta Suzuki che sarà per la prima volta a Cremona, proprio in occasione del Japan Show.

“Sono davvero felice di essere stato invitato al Japan Show di Cremona, - dichiara Kenta Suzuki - Non sono mai stato prima in questa città e non vedo l’ora di poter incontrare tutti gli amanti della cultura giapponese in occasione di questo speciale evento dedicato al mio Paese.“

Kenta Suzuki, Influencer di origine giapponese – ma ormai romano di adozione – con oltre 350mila follower su instagram, oltre 400mila follower su tiktok, più di 10 milioni di visualizzazioni mensili dei suoi contenuti, un libro “i giapponesi sono fuori di testa” edito con Mondadori che è stato nominato “miglior libro di testo giapponese del mese di Luglio 2023” dalla piattaforma nota per le recensioni LibriTop, organizzatore di apprezzatissimi e richiestissimi tour in Giappone che fanno sempre sold out, inarrestabile organizzatore di eventi quali mercatini, degustazioni etc. tutto ovviamente a tema nipponico. Kenta è arrivato in Italia a sedici anni, da solo, per una promettente carriera calcistica purtroppo interrotta per un infortunio.

Domenica 19 maggio, oltre a poterlo ascoltare durante il suo Talk Show, il pubblico del Japan Show potrà incontrarlo, chiacchierare con lui e conoscerlo personalmente.

Japan Show e Italian Koi Expo saranno aperti al pubblico Sabato 18 e Domenica 19 Maggio, dalle 10:00 alle 19:00. I biglietti di accesso alla Manifestazione sono già disponibili per l’acquisto online al link: www.japanshow.it/ticket

Maggiori informazioni e il programma eventi completo sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento: www.japanshow.it

