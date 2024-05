Carmagnola in onda a Parla con Me per celebrare le api insieme a Simona Riccio

Lunedì 20 maggio, in occasione della Giornata Mondiale delle api, dalle ore 18 alle ore 19, durante la puntata di Parla Con Me su Rai 3 condotta da Simona Riccio, Agrifood & Organic Specialist e founder della trasmissione, si parlerà delle api insieme a Laura Bortolotti – ricercatrice del gruppo di ricerca in apidologia del Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente del CREA, Luca Palermo - titolare dell'azienda agricola “Il Fuco Barbuto”, Giovanni Boano - già direttore del Museo di Storia Naturale di Carmagnola, Rodolfo Floreano - Presidente di Agripiemonte Miele e rappresentanti del Comune di Carmagnola.

La Giornata Mondiale delle Api 2024 assume un significato particolare per la comunità di Carmagnola che, insieme all’Amministrazione Comunale, si unisce al coro globale di sensibilizzazione sull'importanza degli impollinatori, sottolineando il progetto innovativo e sostenibile in atto nel cuore del suo territorio.

Il progetto del Comune di Carmagnola per salvaguardare le api

Nel Bosco del Gerbasso di Carmagnola, un polmone verde che è orgoglio della comunità, è stato avviato un progetto pionieristico per favorire la presenza e la prosperità delle api. Grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, le associazioni naturalistiche del territorio e gli apicoltori locali, sono stati installati 27 alveari, con la prospettiva di raggiungerne un massimo di 40, al fine di aumentare la biodiversità e monitorare la qualità dell'aria.

Il Progetto, fortemente voluto dal Comune di Carmagnola, viene realizzato in collaborazione con il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, ente di ricerca dedicato alle filiere agroalimentari con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). L’obiettivo consiste nell’utilizzare gli impollinatori come "sentinelle ambientali", monitorando lo stato di salute del territorio e promuovendo la produzione di miele locale. Guidati da Guido Rolfo e da Luca Palermo, apicoltore e titolare dell’azienda agricola "Il Fuco Barbuto" che si è aggiudicata lamanifestazione di interesse del Comune, i cittadini di Carmagnola si impegnano attivamente nella promozione della biodiversità e della sostenibilità.

Celebrazione e Riconoscimento

Durante la puntata del 20 maggio di Parla Con Me ®, un rappresentante del Comune di Carmagnola riceverà i primi vasetti di miele prodotti nel Bosco del Gerbasso dall'apicoltore locale Luca Palermo, facendo presente che si concludono i tre anni di studio di “BeeNet - Api e biodiversità nel monitoraggio dell'ambiente”, progetto di ricerca scientifica che tiene sotto osservazione le api italiane in tutto il Paese, finanziato dalla Rete Rurale Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (fondi 2014-2020) e condotto dal Centro Agricoltura e Ambiente del CREA.

L'evento rappresenta un momento significativo per la comunità di Carmagnola, un'occasione per celebrare la collaborazione, l'innovazione e l'impegno verso un futuro sostenibile.