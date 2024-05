Japan Show Cremona porta in scena la cultura giapponese con l’Italian Koi Expo 2024

Oggi e domani, domenica 19 maggio va in scena il Campionato Internazionale di carpe Koi: Italian Koi Expo organizzato da CremonaFiere SpA in collaborazione con Italian Koi Association che si svolgerà nell’ambito della terza edizione di Japan Show la kermesse interamente dedicata alla cultura giapponese. La carpa koi è una specie di origini giapponesi ed è uno degli animali più di lusso al mondo, l'esemplare più costoso di questo pesce da acquario è stato pagato circa 1,6 milioni di euro. Il ridotto numero di esemplari presenti al mondo lo rendono una specie di grande valore e all’edizione 2024 dell’Italian Koi Expo vede coinvolti oltre 180 esemplari in gara di 16 diverse varietà, provenienti dall’Italia e dall’Europa.

Questi gioielli acquatici non sono solo pesci ornamentali, ma vere e proprie opere d'arte viventi che incarnano la perfezione estetica. Le loro vivaci tonalità di colori e le eleganti movenze hanno catturato l'attenzione di appassionati e collezionisti di tutto il globo.

Sarà presente in gara un’esemplare dell’allevamento di Sakai Yamamatsu, uno dei più antichi che proviene da una linea di sangue di oltre 150 anni che viene chiamata Matsunosuke bloodline che può arrivare a misurare fino a un metro di lunghezza ed è presente nel patrimonio genetico delle più belle Koi di varietà kohaku e sanke. L’esemplare di kohaku, in gara per il titolo di Grand Champion, il riconoscimento più importante della manifestazione ha 5 anni, misura 82 cm e il suo valore é circa di 8’000 euro. L’Italian Koi Expo è l’evento, di richiamo per l’intera community internazionale di professionisti e appassionati di carpe koi che coinvolgerà giudici ZNA ed esperti del settore impegnati in appuntamenti divulgativi.

Questo e tanto altro alla terza edizione di Japan Show - Salone della cultura giapponese, un’occasione unica per conoscere i colori i sapori e le tradizioni del Sol Levante. Con oltre 70 espositori che propongono dall’artigianato alle specialità gastronomiche, dallo studio della lingua all’editoria, passando per arte, design e scrittura. Dalle sinuose ed eleganti forme dei bonsai ai laghetti ornamentali, dagli itinerari di viaggio allo sport, passando per il benessere e la cura per la persona. Un variegato repertorio espositivo completato ed arricchito da un programma di oltre 50 eventi con presentazioni, laboratori, workshop, mostre e conferenze con ospiti d’eccezione come Kenta Suzuki e Yoshie Nishikawa, per conoscere da vicino il mondo della cultura giapponese.

Japan Show e Italian Koi Expo saranno aperti al pubblico Sabato 18 e Domenica 19 Maggio, oggi fino alle 19 e domani dalle 10:00 alle 19:00. I biglietti di accesso alla Manifestazione sono disponibili per l’acquisto online al link: www.japanshow.it/ticket .