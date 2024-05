Lavori in corso a Grugliasco: il 9 e 10 maggio divieto di sosta e fermata in via Roma

Informazione importante per tutti i cittadini di Grugliasco: la Smat, che gestisce l'acquedotto municipale, ha pianificato un intervento di manutenzione urgente del servizio idrico per le giornate di giovedì 9 e venerdì 10 maggio, in via Roma, all'altezza del numero civico 22.

Per questo motivo è stato autorizzato il divieto di sosta e fermata nel tratto di via Roma tra il civico 11 e 13/A, dalle 9,30 alle 15.30, oltre all'istituzione di un restringimento di corsia che potrebbe creare dei rallentamenti.